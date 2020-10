Il Paradiso delle signore anticipazioni 8 ottobre 2020: Riccardo scopre l’inganno di Ludovica

Le anticipazioni della puntata di giovedì 8 ottobre del Paradiso delle signore rivelano che gli inganni di Ludovica verranno allo scoperto. Sarà il giorno delle nozze con Riccardo, quando la fanciulla commetterà un passo falso mandando all’aria tutti i suoi progetti.

Adelaide e Umberto, invece, faranno rientro a Milano e sembreranno più uniti che mai. Buone notizie per Rocco e Roberta. Entrambi, infatti, riusciranno a superare egregiamente gli esami che avevano in programma.

Il ritorno di Umberto e Adelaide al Paradiso delle signore

Non mancheranno i colpi di scena nella puntata dell’8 ottobre del Paradiso delle signore. In tale episodio vedremo che Salvatore scoprirà, ormai, che la sua amata Gabriella ha ricevuto una proposta di nozze da parte di Cosimo. Il giovane Amato sarà devastato da questa notizia e deciderà di tentare il tutto per tutto. A tale scopo, infatti, andrà dalla stilista per avere un confronto diretto con lei. Il loro incontro si rivelerà molto particolare in quanto i due saranno pervasi da un’inaspettata tristezza. Ad ogni modo, i due ragazzi riusciranno ad avere un confronto pacifico.

Tra gli eventi degni di nota che si verificheranno nel corso di questa puntata ci sarà anche il ritorno di Umberto e Adelaide. I due sembreranno essere più uniti che mai, ma la contessa non potrà fare a meno di mostrarsi profondamente turbata per tutto quello che le è successo a New York. Il giorno delle nozze tra Riccardo e Ludovica, invece, sarà finalmente arrivato, ma qualcosa andrà storto.

Anticipazioni 8 ottobre: Riccardo scopre tutto

La Brancia commetterà un passo falso e farà emergere il segreto che nasconde da tempo a Riccardo. La fanciulla non aspetta realmente un figlio da lui e quando Guarnieri lo scoprirà deciderà di annullare immediatamente le nozze. D’ora in avanti, il giovane potrà finalmente vivere la sua storia d’amore con Nicoletta. Nella puntata dell’8 ottobre, inoltre, al Paradiso delle signore arriveranno due buone notizie. La prima riguarderà Rocco, il quale riuscirà ad ottenere la licenza elementare.

La seconda, invece, sarà per Roberta, la quale supererà a pieni voti l’esame universitario che le stava generando così tanta ansia nell’ultimo periodo. Nell’episodio in questione, inoltre, vedremo che tra due protagonisti inattesi scoppierà la passione. Considerando come stiano andando le cose in questo periodo tra Rocco e Maria è altamente probabile che i diretti interessati siano loro.