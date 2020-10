Eleonora Daniele, l’annuncio a Storie Italiane: “E’ stato ricoverato d’urgenza…”

L’annuncio di Eleonora Daniele a Storie Italiane

La puntata di Storie Italiane in onda martedì 6 ottobre 2020 si è chiusa in modo insolito. Infatti, la padrona di casa Eleonora Daniele ha voluto fare un augurio di pronta guarigione ad Angelo Perrone.

Qualche istante prima di cedere la linea ad Antonella Clerici col suo E’ sempre mezzogiorno, l’ex concorrente del Grande Fratello e madre della piccola Carlotta, ha affermato: “Faccio un in bocca al lupo al nostro amico Angelo Perrone, che è stato ricoverato d’urgenza…”. Per chi non lo sapesse Perrone è stato più volte in passato ospite del programma mattutino di Rai Uno. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto al soggetto in questione.

Angelo Perrone è stato ricoverato d’urgenza: le dichiarazioni della Daniele

Parlando con la regia di Storie Italiane, la padrona di casa Eleonora Daniele ha detto loro se c’era la possibilità di mandare in onda su Rai Uno una foto di Angelo Perrone. Poi la professionista veneta ha voluto ringraziare anche il fratello del suo ospite, ovvero il signor Nicola e il suo cardiologo.

“Angelo è stato ricoverato d’urgenza presso il reparto di cardiologia dell’ospedale San Camillo. I medici stanno valutando il da farsi”, ha immediatamente dopo la Daniele, precisando anche che il diretto interessato comunque che ora sta molto meglio.

Il ringraziamento di Eleonora Daniele ai medici che hanno in cura Angelo

Prima di cedere la linea ad Antonella Clerici con il suo E’ sempre mezzogiorno. Eleonora Daniele a Storie Italiane ha detto: “Grazie a tutti i medici che si stanno prendendo cura di Angelo Perrone”. Poi l’ex concorrente del Grande Fratello, rivolgendosi al numeroso pubblico della prima rete ha detto che sicuramente Angelo lo conoscono bene perché è stato spesso ospite nella sua trasmissione mattutina.

Dopodiché si è conclusa la puntata, un appuntamento molto carico di emozioni sopratutto per Alessandra Mussolini. Ricordiamo ce quest’ultima è finita in ospedale dopo una brutta caduta avvenuta durante le prove di Ballando con le Stelle 15. Nel frattempo continua il grande successo a livello di ascolti del format mattutino della prima rete della tv di Stato. Un ottimo traino per il nuovo programma di cucina della Clerici che è tornata sul piccolo schermo dopo un paio d’anni.