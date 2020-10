GF Vip, caos dietro l’eliminazione di Franceska Pepe, i social sono in rivolta: ecco che cosa sta succedendo

Pare ci sia un retroscena molto controverso nell’eliminazione di Franceska Pepe. Sui social è iniziata una guerra con la Spagna. Ecco che cosa sta accadendo

GF Vip: Franceska Pepe eliminata per una manciata di voti

La seconda eliminata della quinta edizione del Grande Fratello Vip è Franceska Pepe, con la k, come ci tiene sempre a sottolineare lei. Dopo Fulvio Abbate e le squalifiche di Fausto Leali e Denis Dosio, è toccato a Franceska abbandonare la Casa. Infatti, su un televoto a 4 lei ha avuto il minor numero di preferenze e non aveva nemmeno il biglietto fortunato per poter rientrare in gioco.

In studio Alfonso Signorini ha mostrato le percentuali. Ebbene, grandi numeri per Andrea Zelletta e Tommaso Zorzi, mentre lo scontro finale è stato tutto incentrato su Franceska Pepe e Adua Del Vesco. Quest’ultima si è salvata con il 17,9% mentre la modella è arrivata al 17,8%. Questo significa che davvero Franceska è stata eliminata per una manciata di voti.

Sui social c’è stato grande clamore. La maggioranza degli utenti preferiva continuare a seguire le liti e le dinamiche create da Franceska e Tommaso, da Franceska e il resto della Casa, non le bugie di Adua Del Vesco. Poi si è scoperto il motivo dietro a questo colpo si scena: Adua si è salvata grazie ai voti arrivati dalla Spagna.

La guerra social

Tutti erano convinti che la seconda eliminata del reality fosse Adua Del Vesco. La ragazza sui social non gode di affetto e stima da parte degli utenti, nella Casa ha iniziato ad avere più detrattori che sostenitori per le bugie dette in questi 20 giorni di programma. Quindi, il fatto che sia stata eliminata Franceska ha innescato molte reazioni sui social.

Alla fine è emerso il fatto che dalla Spagna molti spagnoli seguono il programma e hanno deciso di votare in massa per salvare l’attrice a discapito della modella. Gli spagnoli sono convinti che il pubblico italiano non sappia votare bene preferendo persone che in realtà non meritano di andare avanti nel gioco. Molti spagnoli hanno poi preso in giro gli italiani e si sono fatti vanto di essere riusciti a salvare Adua.

Tuttavia, è iniziata una vera e propria guerra. Alcuni utenti italiani hanno promesso di fare la stessa cosa con l’edizione spagnola. Ma c’è un particolare molto importante. Da regolamento possono votare solamente le persone maggiorenni che risiedono in territorio italiano. Di conseguenza sono partite le petizioni e le segnalazioni dell’irregolarità della votazione. Saranno presi provvedimenti?