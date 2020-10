Oroscopo 7 ottobre 2020: ritorni dal passato per Pesci, Sagittario creativi

L’Oroscopo del 7 ottobre esorta i nati sotto il segno del Leone a mantenere la calma sul lavoro. I Sagittario saranno molto creativi, mentre i Pesci potrebbero ricevere una visita dal passato

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Questo è un periodo molto importante per i nati sotto questo segno in quanto dovrete affrontare delle novità. Cambiamenti in vista sia in amore sia nel lavoro. Una nuova proposta potrebbe presentarsi sul vostro cammino e questo potrebbe destabilizzarvi. Ricordate, però, che il cambiamento talvolta è necessario.

Toro. Momento di instabilità dal punto di vista lavorativo. Molti di voi potrebbero trovarsi in balia degli eventi, senza sapere esattamente da che parte andare. In campo lavorativo potrebbe essere necessaria una novità. In amore ci saranno delle sorprese nei prossimi giorni.

Gemelli. Oggi ci sarà una certa tendenza ad affrontare la vita con leggerezza. Cercate di non prendere sotto gamba ogni cosa, o potreste pentirvi in seguito. Si riapre un capitolo molto importante della vostra vita in merito ai sentimenti. Mettetevi in gioco. Anche nel lavoro dovreste essere più audaci.

Cancro. Se siete single, questo è il momento per fare nuove conoscenze. Il vostro cuore è pronto ad aprirsi a nuove esperienze e avventure. In campo lavorativo sta cominciando a smuoversi qualcosa, ma bisogna andarci piano. Cercate di non fare il passo più lungo della gamba in questo periodo.

Leone. L’Oroscopo del 7 ottobre vi informa che sarà una giornata molto positiva per quanto riguarda l’amore. Siete pronti a compiere grandi passi, ma non mettete fretta al partner e lasciategli il tempo di cui necessita. Nel lavoro, invece, potrebbe esserci qualche tensione. Essere messi da parte non è una cosa che tollerate.

Vergine. I nati sotto questo segno potrebbero sentirsi un po’ sotto stress, specie sul lavoro. Evitate di fare polemica e concentratevi di più su quelli che sono i vostri obiettivi. In amore è meglio stare lontani dalle discussioni. Se non siete d’accordo con il partner, manifestate con tranquillità il vostro punto di vista.

Previsioni 7 ottobre da Bilancia a Pesci

Bilancia. L’amore è un po’ complicato in questo periodo. Se siete single, allora potete giocare qualche carta in più. Le coppie stabili, invece, potrebbero vivere qualche battuta d’arresto, specie se reduci da precedenti diverbi e dissapori. Nel lavoro ci vuole ancora tanta pazienza.

Scorpione. L’Oroscopo del 7 ottobre vi annuncia che ci saranno delle belle sorprese nel lavoro. Specie coloro i quali hanno avuto delle difficoltà di recente, d’ora in avanti potranno recuperare. In amore, dovete essere più determinati, non vi lasciate intimorire da un rifiuto.

Sagittario. Oggi sarete particolarmente creativi e pieni di spirito d’iniziativa. Specie nel lavoro queste saranno doti che sicuramente giocheranno a vostro favore. In amore sarà difficile per il partner annoiarsi in vostra compagnia. Ad ogni modo, è anche il momento di pensare un po’ più in grande e costruire qualcosa di concreto.

Capricorno. In amore vi conviene tenere alta la guardia. Cercate di essere cauti e di non lasciarvi tediare da discussioni futili. Oggi potreste avere la sensazione che tutti ce l’abbiano con voi, ma non è così. Forse avete semplicemente bisogno di staccare un po’ la spina.

Acquario. Momento abbastanza tranquillo per quanto riguarda i sentimenti. Se siete single potreste trovare interessante una persona che non vi sareste mai aspettati potesse suscitare il vostro interesse. Nel lavoro urge un cambiamento. Forse siete un po’ annoiati a svolgere sempre le stesse cose.

Pesci. Nella giornata odierna potrebbero esserci delle tensioni in amore. Una persona dal passato potrebbe tornare per scombussolarvi la vita. Non lasciatevi turbare da chi non merita le vostre attenzioni. Sul lavoro ci sono grandi opportunità per i liberi professionisti e chi sta avviando una nuova attività.