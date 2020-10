Denis Dosio: le prime parole dopo la squalifica dal Grande Fratello Vip

Denis Dosio è stato squalificato per aver pronunciato una bestemmia nella notte. L’influencer è tornato sui social ed ecco che cosa ha detto ai suoi fan

GF Vip: Denis Dosio squalificato per una bestemmia

La settimana scorsa la produzione del Grande Fratello Vip ha dovuto prendere l’ennesimo provvedimento nei confronti di uno dei concorrenti della quinta edizione. Dopo la squalifica di Fausto Leali per aver detto la famosa parola con la n a Enock, la produzione ha deciso di squalificare anche Denis Dosio. Il ragazzo non se ne è reso nemmeno conto ma nella notte ha pronunciato una bestemmia.

I ragazzi attorno a lui se ne sono accorti e hanno iniziato a dire “No, nooo”, e tutto è finito nel silenzio. Durante la puntata in diretta, però, Alfonso Signorini non ha potuto fare altro che comunicare a Denis la decisione e invitarlo ad uscire immediatamente dalla Casa. Tutti i concorrenti si sono stretti attorno a lui cercando di chiedere il perdono e facendo capire al pubblico a casa quanto sia un ragazzo educato, di sani principi.

Le prime parole di Denis

In Casa e più tardi in studio Denis ha chiesto scusa, ha detto di non essersi reso conto di aver detto una bestemmia. Probabilmente gli è sfuggita perchè è un linguaggio che sente spesso nel suo paese. Tuttavia, ha accettato la decisione del Grande Fratello Vip, era solamente tanto dispiaciuto per i genitori.

Dopo qualche giorno Denis, però, è tornato sui social più allegro che mai. “Non so se iniziare con il dire grazie o scusa“, ha detto attraverso le sue Instagram Stories. Il diciannovenne ha spiegato che non è un linguaggio che fa parte di lui, ma purtroppo sentendolo sempre nel suo paese gli è sfuggito. Comunque è stata una bellissima esperienza e ha deciso di fregarsene dell’epilogo. Adesso è pronto a “spaccare tutto”.

Denis nella Casa aveva detto di voler fare l’attore. Sicuramente Barbara D’Urso continuerà a chiamarlo nei suoi programmi come ha fatto fino ad ora da quando è esploso il fenomeno Denis Dosio. La cosa su cui porre l’attenzione è che non c’è mai stata tanta unione nella Casa come in questo caso.

Quasi tutti i concorrenti hanno pianto, molti di loro continuano a parlare di lui e a salutarlo durante il giorno ricordando quanto è stato educato, ma anche deciso e determinato nelle sue convinzioni.