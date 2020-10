DayDreamer – Le Ali del Sogno al posto de Il Segreto: la petizione delle fan di Can Yaman

Fan di DayDreamer – Le Ali del Sogno in rivolta contro Mediaset

Dallo scorso giugno su Canale 5 sta andando in onda DayDreamer – Le Ali del Sogno, lo sceneggiato campioni d’ascolti con Can Yaman e Demet Ozdemir. Dopo aver lasciato il posto a Uomini e Donne di Maria De Filippi, la soap opera turca è stata collocata da Mediaset nel fine settimana della rete ammiraglia.

In poche parole il sabato e la domenica vengono trasmessi tre episodi in totale. Troppo pochi per le numerose fan della serie tv che nelle ultime ore hanno aperto una petizione online. In poche parole le ammiratrici chiedono che DayDreamer prenda il posto de Il Segreto. I vertici del Biscione ascolteranno le loro richieste? Andiamo a vedere nel dettaglio cosa sta accadendo su internet.

Petizione online per portare DayDreamer alla programmazione originaria

Sin dalla prima puntata, andata in onda lunedì 10 giugno 2020, la serie tv DayDreamer – Le Ali del Sogno ha regalato grandi successi a livello d’ascolto alla stessa Mediaset. Per tale ragione i numerosi fan non riescono a capire perché la soap opera sta ricevendo tale trattamento che sminuisce la storia d’amore tra Can Divit e Sanem Aydin.

Infatti, da cinque episodi settimanali dalla durata di 45 minuti cadauno si è passati a tre divisi in due giorni, appunto sabato e domenica. Sul web, per tale motivo, sono state parte ben due petizioni a favore di Erkenci Kus. I creatori della Petizione che ha ricevuto migliaia di firme, chiedono che i vertici del Biscione ritornino a trasmetterla dal lunedì al venerdì al posto dello sceneggiato iberico Il Segreto che nell’ultimo periodo sta facendo degli ascolti deludenti.

Che decisione prenderà Mediaset? Le fan aspettano notizie

Ora i vertici di Mediaset si trovano davanti ad una situazione davvero complessa. In poche parole, dovranno accontentare i fan dello storico sceneggiato spagnolo Il Segreto o i sostenitori della serie tv turca DayDreamer – Le Ali del Sogno? Nel frattempo continua la programmazione di Erkenci Kus, è questo il nome originale del prodotto televisivo.

Fino a quando non andrà in onda la ventesima edizione di Amici di Maria De Filippi, la soap opera verrà trasmessa nel fine settimana di Canale 5, ovvero il sabato prima di Verissimo e il giorno successivo prima di Domenica Live.