Uomini e Donne spoiler puntata odierna: Gemma fa una sorpresa a Paolo, ma finisce male

Dopo aver assistito al ritorno della sfilata a Uomini e Donne, andata in onda nella puntata di ieri, in quella odierna vedremo Gemma Galgani nuovamente al centro dello. La messa in onda comincerà con il consueto sfogo della dama in seguito alla precedente registrazione.

La donna dirà di essere rimasta molto male dalle parole dette da Paolo in puntata, nonostante questo, però, deciderà di fargli una sorpresa in camerino. In un primo momento, il cavaliere sembrerà contento, ma le cose poi prenderanno una piega differente.

La sorpresa di Gemma per Paolo a Uomini e Donne

La puntata odierna di Uomini e Donne si soffermerà soprattutto su Gemma. Dopo la precedente puntata, la dama si è lasciata andare ad un lungo sfogo durante il quale accusato Paolo di aver agito in modo sbagliato nei suoi confronti. La torinese, infatti, non è riuscita a capacitarsi della decisione del cavaliere di interrompere la conoscenza. Nella messa in onda di oggi vedremo che la dama è andata a cercare il protagonista in camerino.

La donna si è recata da lui con l’intenzione di chiarire le cose e, per rendere il clima più leggero, gli ha organizzato anche una sorpresa con dei palloncini. Naturalmente, il filmato verrà continuamente interrotto da Tina che non potrà fare a meno di scagliarsi contro la sua acerrima nemica. Dopo aver mandato in onda tale r.v.m., la linea passerà allo studio e Gemma racconterà di persona cosa è successo.

Nuova delusione per la dama nella puntata odierna

Stando a quanto emerso, pare che i due si siano chiariti. Questo lascerà presumere ai presenti studio che Paolo sia disposto a continuare la conoscenza della dama. In realtà, però, le cose non stanno esattamente in questo modo. Nel corso della puntata odierna di Uomini e Donne, infatti, vedremo che il cavaliere deciderà di chiudere nuovamente la conoscenza con Gemma in quanto la trova incompatibile con il suo carattere.

Questa notizia lascerà di stucco la Galgani la quale non riuscirà ad accettare le motivazioni del suo interlocutore. L’ira di Gemma diventerà sempre più forte nel momento in cui apprenderà che Paolo è uscito anche con altre due dame del parterre femminile .Gemma, dal canto suo, dirà di aver cominciato una conoscenza con Biagio, il quale sta frequentando anche Maria. Quest’ultima è una donna molto più giovane di Gemma, per tale ragione il protagonista verrà accusato di non essere realmente interessato alla dama bianca.