Uomini e Donne, Gianluca svela una confessione privata fatta da Maria De Filippi: “I tronisti vengono penalizzati dopo…”

L’attuale tronista di Uomini e Donne, Gianluca De Matteis, ha rilasciato un’intervista al settimanale Nuovo Tv in cui ha parlato del programma e, soprattutto, di Maria De Filippi. Il ragazzo ha spiegato di essere rimasto piacevolmente colpito dal modo in cui la conduttrice tratta i vari personaggi che partecipano ai suoi programmi.

Tra le varie dichiarazioni, però, quella che ha suscitato maggiore sgomento riguarda una specifica confessione che la donna gli ha fatto. La presentatrice ha tirato in ballo una questione molto delicata che riguarda la considerazione che certe persone hanno degli ex tronisti del programma una volta finito il talk show.

La confessione di Gianluca sul provino di Uomini e Donne

In un’intervista, Gianluca De Matteis ha parlato della sua esperienza a Uomini e Donne e si è soffermato sul momento in cui ha fatto il provino. Il ragazzo ha spiegato che, in tale occasione, ha avuto un colloquio privato con Maria De Filippi molto interessante. Durante tale chiacchierata, la donna gli ha chiesto come procedesse il suo lavoro da fisioterapista in seguito a quanto accaduto per il lockdown. Gianluca ha detto di apprezzare molto questo istinto materno della donna, al punto da reputarla quasi come una seconda mamma.

I due, quindi, hanno sviscerato nel profondo la vita del tronista, il quale ha fatto una confessione. Gianluca, infatti, ha detto alla sua interlocutrice che il suo più grande desiderio sia quello di fare l’attore. Il programma pomeridiano potrebbe apparentemente rappresentare un bel trampolino di lancio, ma a quanto pare sembra che le cose non stiano esattamente in questo modo.

Le parole di Maria De Filippi

La De Filippi, infatti, ci ha tenuto immediatamente a stroncare i sogni del ragazzo ponendolo dinanzi un’amara verità. Nello specifico, ha confessato a Gianluca che i registi fanno una certa fatica a lavorare con gli ex tronisti di Uomini e Donne. Essi vengono spesso penalizzati per il ruolo ricoperto. Pertanto, prima che il ragazzo venisse scelto, la conduttrice lo ha voluto mettere in guardia, spiegandogli che divenendo tronista avrebbe fatto una certa fatica a seguire il suo sogno.

Questo, però, non ha scalfito le ambizioni di De Matteis. Il ragazzo, infatti, ha deciso di continuare il suo percorso nel programma e, perché no, un domani tenterà anche la carriera dell’attore. Ad ogni modo, il giovane ha apprezzato moltissimo la sincerità della donna e, soprattutto, il suo essere così premurosa.