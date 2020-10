Uomini e Donne, come vanno le cose tra Jessica e Davide dopo il programma: i due rispondono a domande scomode (VIDEO)

Jessica e Davide sono stati tra le coppie più fugaci di Uomini e Donne. La loro esperienza negli studi Mediaset è durata poco più di un mese e questo ha generato non pochi sospetti. In molti, infatti, li hanno accusati di conoscersi già e di essersi messi d’accordo dal principio.

Ad ogni modo, come staranno procedendo le cose tra loro? Attraverso dei contenuti presenti su Instagram la coppia ha fatto degli aggiornamenti molto interessanti, rispondendo anche a domande scomode.

La diretta di Jessica e Davide

In una recente diretta su Instagram, Jessica e Davide hanno raccontato come stia andando la vita di coppia dopo Uomini e Donne. Entrambi sembrano molto felici del percorso intrapreso. Per il momento, dunque, le cose vanno a gonfie vele. Lei ha deciso di incidere anche un tatuaggio sulla sua pelle dedicato a lui. Nel dettaglio, ha scritto “complici”. Al momento, però, vivono rispettivamente nelle proprie case, in quanto è troppo presto per pensare ad una convivenza.

Tra le varie domande dei fan c’è anche chi gli ha chiesto se tra i loro progetti ci sia anche un matrimonio ma, entrambi hanno risposto di andarci piano e di lasciare che le cose vadano da sé. Anche le famiglie non si sono ancora conosciute, ma non è escluso che tra un po’ di tempo avverranno anche le presentazioni ufficiali. La coppia, poi, si è trovata a rispondere anche a domande scomode, come quelle relative alla loro presunta conoscenza al di fuori. (Continua dopo il video)

Le insinuazioni sulla partecipazione a Uomini e Donne

Alcuni utenti hanno insinuato che Jessica e Davide si conoscessero già prima di Uomini e Donne. La loro intesa è stata troppo rapida, pertanto, c’è chi ha mosso delle pesanti accuse. L’ex tronista, allora, ha smentito queste accuse ed ha detto che se fossero stati d’accordo sarebbero rimasti molto più tempo in trasmissione per visibilità e non sarebbero andati via dopo un solo mese. Anche Davide ha avallato la stessa teoria.

Inoltre, a chi ha insinuato che tra loro ci sia già aria di crisi, loro hanno reagito smentendo tutto. La loro storia sta procedendo alla grande, anche se non mancano piccoli litigi dovuti soprattutto alla permalosità di lei. Tra le Instagram Stories, invece, sono presenti dei contenuti molto dolci in cui i due si scambiano baci e abbracci ed è volato anche qualche “Ti amo” estrapolato da qualche canzone.