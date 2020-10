GF Vip, Enock scopre solo dopo 24h che Massimiliano e Adua non stavano insieme: la reazione diverte i fan (VIDEO)

Un episodio alquanto bizzarro si è verificato in queste ore al GF Vip e il protagonista è Enock. Nonostante nella precedente messa in onda si sia parlato a lungo della vicenda inerente Adua e Massimiliano, il fratello di Balotelli non aveva capito assolutamente nulla.

A distanza di 24 ore, infatti, il ragazzo si è reso conto che Morra e la Del Vesco non siano mai stati insieme. La sua reazione ha lasciato di stucco il popolo di Twitter, che non ha potuto fare a meno di lanciare hashtag e commenti estremamente divertenti.

Enock scopre la verità su Adua e Massimiliano

L’ingenuità dimostrata da Enock al GF Vip ha toccato il cuore di moltissimi telespettatori del reality show. Tutto è cominciato nel momento in cui il concorrente, parlando con i suoi compagni d’avventura, ha appreso che Adua e Massimiliano abbiano inventato una relazione. Enock è rimasto senza parole e, con espressione sbalordita, ha ammesso di non aver capito nulla durante la puntata. A quanto pare, mentre Alfonso Signorini interrogava gli artefici di questo complotto, il fratello del calciatore era intento a schiacciare un pisolino.

Solo all’indomani della messa in onda, infatti, il protagonista ha capito cosa fosse realmente accaduto. A quel punto, allora, il concorrente ha chiesto, in modo alquanto ingenuo, per quale motivo i due avessero mentito inventando una relazione. I presenti sono scoppiati a ridere ed hanno lasciato intendere che l’argomento fosse stato già ampiamente affrontato la sera prima durante la diretta.

I telespettatori del GF Vip esplodono sul web

Nonostante la disattenzione, però, i vip hanno spiegato nuovamente ad Enock cosa fosse accaduto durante la precedente puntata del GF Vip. Dayane, ad esempio, ha rivelato che nel mondo della televisione e del cinema esistono spesso dei segreti. Molte volte, per esigenze lavorative è necessario sottostare a determinati compromessi. Enock, visibilmente disorientato, ha chiesto ad Adua se anche il suo attuale compagno fosse una messinscena. Lei, però, ha chiarito che Giuliano sia stato l’unico ragazzo vero avuto in tutta la sua vita.

Ad ogni modo, il popolo di Twitter è impazzito dinanzi questa conversazione. In molti sono rimasti sbalorditi dall’ingenuità dimostrata da Enock e dalle espressioni buffe fatte durante il racconto di Massimiliano e Adua. Il concorrente è sembrato cadere dalle nubi e i fan non hanno potuto fare a meno di chiedersi dove avesse la testa durante la puntata.