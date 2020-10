Adua Del Vesco è lesbica? Segnalazione: “Ha avuto una relazione con una donna durante una fiction” (FOTO)

Da qualche ore è scoppiata una vera e propria bomba sul GF Vip. La protagonista è, ancora una volta, Adua Del Vesco, la quale è stata accusata di essere lesbica. L’influencer Amedeo Venza ha divulgato un paio di segnalazioni che la riguardano e che trattano dello stesso argomento.

Inoltre, facendo un passo indietro e pensando al discorso che Gabriel Garko le fece quando entrò nella casa, pare proprio che l’attore abbia confessato tra le righe l’orientamento sessuale della protagonista. Andiamo a vedere cosa è emerso.

Adua e le accuse di essere lesbica

Dopo le accuse di aver mentito a tutti e di aver inscenato finte relazioni, Adua Del Vesco è stata accusata di essere lesbica. Un utente ha dichiarato che l’attrice pare abbia avuto una relazione con una donna, conosciuta durante i casting di una nota fiction di Canale 5. Una volta sganciata questa bomba, in molti hanno cominciato a parlare della questione e sono spuntate altre segnalazioni. Una presunta compagna di scuola dell’attrice ha rivelato che Adua avesse avuto una storia anche al liceo con una ragazza.

Stando a quanto trapelato, dunque, pare che la Del Vesco possa aver sempre avuto questo orientamento sessuale sin da quando era giovane. Tutte le relazioni a cui è stata accostata in seguito, quindi, sarebbero state inscenate non solo per nascondere la sessualità dei suoi partner ma, probabilmente, anche la sua. Al momento, però, è bene precisare che queste sono segnalazioni che non sono state ancora confermate, ma ci sono degli indizi molto interessanti. (Continua dopo le foto)

La velata confessione di Gabriel Garko sulla Del Vesco

Quando Gabriel Garko entrò al GF Vip per parlare con Adua e fare il suo commovente comung out, disse delle parole molto intense. Il protagonista esortò la giovane a dare spazio anche lei alla bambina che è dentro di sé, la quale ha tenuto nascosta per tutti questi anni. Dopo l’incontro, la concorrente è sembrata profondamente turbata ed ha detto di aver finalmente trovato il coraggio per venire allo scoperto e raccontare la verità.

Ma di quale verità si tratta? Forse Adua Del Vesco vuole raccontare a tutti di essere in realtà lesbica? Insomma, le vicende al GF Vip stanno diventando sempre più intricate. Amedeo ha anche ironicamente chiesto alla produzione di chiudere questo reality show in quanto si stanno verificando troppi scandali e colpi di scena.