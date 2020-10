Alfonso Signorini sorprende su Adua Del Vesco: ‘Credo a Zorzi, lei è una stratega’

Il conduttore di GF Vip ha ammesso di non credere alle parole dell’attrice. Non solo, insieme a Gabriele Parpiglia ha confessato di saperne di più sullo scontro tra lei e Tommaso Zorzi.

Grande Fratello Vip: Alfonso Signorini si schiera dalla parte di Tommaso Zorzi

Nell’ultima puntata della quinta edizione del Grande Fratello Vip andata in onda su Canale 5 c’è stato uno scontro molto acceso tra Adua Del Vesco e Tommaso Zorzi. L’attrice sta continuando a movimentare le dinamiche della Casa dall’inizio. Prima ha avuto degli scontri con quello che si pensava essere il suo ex fidanzato Massimiliano Morra. Poi ha parlato dell’Ares Gate, poi ha svelato che Morra non è mai stato il suo fidanzato. Ha detto che Massimiliano è gay senza motivo, l’ha negato, poi l’ha confermato.

Insomma, Adua ha raccontato bugie su bugie, poi ha raccontato la verità, ma una cosa continua a negarla, ovvero la dichiarazione di Tommaso Zorzi. Quest’ultimo ha dichiarato che anche a lui lei ha detto che Massimiliano è gay e l’aveva fatto in albergo prima di iniziare il reality. Adua continua a dire che non è vero, ma anche in questa occasione prima ha detto di non aver mai parlato con Tommaso, poi ha ammesso che sì, si sono visti per parlare.

La credibilità di Adua ormai non c’è più e gli utenti sui social sono molto agitati. A sorpresa sull’argomento è intervenuto anche Alfonso Signorini. Il conduttore, che dovrebbe essere super partes, in realtà ha preso una posizione ben precisa.

Alfonso: ‘Adua è una stratega, io credo a Zorzi’

Qualche ora fa nel programma Casa Chi insieme a Gabriele Parpiglia, il conduttore ha parlato delle confidenze fatte in albergo. Alfonso Signorini ha rivelato di sapere dell’incontro avvenuto in albergo tra Tommaso e Adua e quindi crede assolutamente all’influencer milanese. Gabriele Parpiglia, inoltre, ha detto di sapere benissimo quali sono state quelle confidenze e c’è molto altro.

Alfonso ha anche aggiunto che secondo lui Adua è una “finissima stratega” e lo dimostra il fatto che abbia vinto al televoto a sorpresa. C’è stato un testa a testa fino alla fine tra Adua e Franceska e, davvero per una manciata di voti, ha avuto la meglio l’attrice. Che cosa ne pensate di questa presa di posizione di Alfonso Signorini?