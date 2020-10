Pamela Barretta di Uomini e Donne sta male: “Mi sono perforata un timpano” (FOTO)

In queste ore, Pamela Barretta di Uomini e Donne ha fatto preoccupare i suoi fan in quanto ha annunciato di non stare affatto bene. La protagonista si è mostrata in condizioni alquanto malconce ed ha spiegato la disavventura che l’ha colpita.

Prima che i follower cominciassero a chiederle se il suo problema fosse legato al Covid, la dama ha chiarito la situazione ed ha detto di non aver contratto il virus. Il suo malessere è legato ad un danno che si è provocata alle orecchie. Vediamo cosa è successo.

Il problema di salute di Pamela Barretta

Ieri sera Pamela Barretta, ex dama di Uomini e Donne, ha detto di stare molto male. Ha trascorso una nottata insonne a causa di fortissimi dolori alle orecchie. Preoccupata per la situazione, la dama si è recata subito dal medico, il quale le ha diagnosticato una perforazione del timpano. Si tratta di un problema alquanto serio, che necessiterà di un po’ di tempo prima di essere risolto completamente. Al momento, infatti, la protagonista sta assumendo moltissimi farmaci, tra cui antibiotici, cortisone ecc.

Stando a quanto emerso, sembra che il danno sia stato causato da lei stessa. Il dottore che l'ha visitata, infatti, le ha detto che pulisce un po' troppo le sue orecchie, in modo improprio peraltro. Questo, dunque, le ha causato dei forti danni ed entrambi i padiglioni auricolari. Adesso deve prestare molta più attenzione alla cura delle sue orecchie e deve necessariamente riposarsi.

L’ex dama di Uomini e Donne risponde ai fan

Approfittando di questi giorni di riposo, l’ex dama di Uomini e Donne Pamela Barretta ha deciso di rispondere alle domande dei fan. Tra i vari argomenti toccati, ovviamente, non sono potuti mancare riferimenti alla sua vita sentimentale. Dopo la fine della storia con Enzo, la donna sembra essere single. Alcuni fan le hanno chiesto come fosse possibile che una dama così bella come lei non riesca a trovare l’anima gemella.

Lei ha sorriso ed ha detto di essere un po’ sfortunata in amore. Inoltre, è probabile che sia troppo esigente quando si relaziona ad un partner. Successivamente, c’è chi le ha chiesto se avesse piacere a fare un altro figlio e come lo chiamerebbe nel caso in cui dovesse essere femmina. La dama, allora, ha detto che avrebbe voluto darle il nome di sua mamma, ma dato che la nipotina si chiama in questo modo, opterebbe per Sofia.