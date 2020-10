Gabriel Garko esce allo scoperto con il nuovo fidanzato: si chiama Gaetano (FOTO)

Gabriel Garko insieme al nuovo fidanzato Gaetano

Dopo il coming out fatto all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5 e successivamente a Verissimo, ora Gabriel Garko si sente libero di fare quello che vuole, ovviamente sentimentalmente parlando. Infatti, di recente l’attore torinese si è mostrato in pubblico senza dover più nascondere nulla al fianco della persona che gli fa battere il cuore.

Nel corso dell’intervista nel salotto di Silvia Toffanin, il professionista piemontese dove annunciava di essere stato fidanzato per ben undici anni con Riccardo, oggi sembra esserci una nuova fiamma. Stiamo parlando di Gaetano, un 23enne di origini napoletane che lavora presso l’aeroporto di Milano Malpensa. Stando ad alcune indiscrezioni i due idoli del ragazzo sono proprio Garko e Salvatore Esposito,uno dei protagonisti della serie tv Sky, Gomorra. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa è successo tra i due.

Gabriel Garko: uscita a quattro con Gaetano, Imma ed Eva

Stando alle foto mostrate su un noto magazine di gossip, Gabriel Garko e il giovanissimo Gaetano si sono visti insieme alle sue amiche di sempre, ovvero Eva Grimaldi e la moglie di quest’ultima Imma Battaglia. Sembra proprio che il professionista piemontese abbia deciso di trasferirsi in questo periodo nello stesso residence delle due donne.

Il motivo? Per rimanere vicino alle persone che tiene di più. A confermare l’uscita a quattro ci ha pensato Chi, il noto periodico di gossip diretto da Alfonso Signorini. Infatti, i fotografi ha paparazzato le due coppie tra le strade di Milano, mostrandosi complici e sorridenti. Ovviamente le foto in questione, di certo in pochissimo tempo faranno il giro del web scatenando diverse reazioni. (Continua dopo le foto)

Il coming out dell’attore torinese

Settimane fa Alfonso Signrini voleva fortemente Gabriel al Grande Fratello Vip 5 come concorrente, ma il diretto interessato ha declinato l’invito. Durame la messa in onda del reality show, però, grazia e Massimiliano Morra e Adua Del Vesco sono emerse delle verità nascoste, quindi l’attore torinese ha deciso di mettere un punto all’Ares Gate.

Successivamente a Verissimo, Garko parlando a tu per tu con Silvia Toffanin ha confessato di aver avuto davvero una storia d’amore con il collega Gabriele Rossi. I due sono stati insieme per un po’ di tempo, ma ora sono solamente degli ottimi amici.