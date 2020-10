Il Divino Otelma trascina in tribunale Francesca Cipriani: “Sono amareggiata, eravamo amici…”

Francesca Cipriani amareggiata: ecco il motivo

In questo ultimo periodo Francesca Cipriani è impegnata con le registrazioni della nuova stagione, la seconda consecutiva, de La Pupa e il Secchione e viceversa. Inoltre, in una recente intervista rilasciata a Rtl 102.5 a Francesco Fredella, la prorompente soubrette ha fatto una confessione inattesa.

Visibilmente amareggiata, l’ex gieffina ha confidato di aver ricevuto una lettera del legale da parte di un ex naufrago de L’Isola dei Famosi, ossia il Divino Otelma. Nello specifico, l’opinionista di Barbara D’Urso ha asserito: “Cerco di essere allegra però rimango davvero basita e amareggiata per questa vicenda del Divino. Finora eravamo amici e invece mi è arrivata questa lettera che è stata come un fulmine a ciel sereno”. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cos’altro ha confessato l’opinionista della D’Urso.

Il Divino Otelma ha fatto mandare una lettera dal sua avvocato all’ex Pupa

Intervistata da Francesco Fredella a Rtl 102.5, oltre a dire di aver ricevuto la lettera da parte dell’avvocato del Divino Otelma, ha precisato che al momento non può dire altro. Ovviamente l’ex Pupa non si aspettava minimamente qualcosa del genere da parte di qualcuno che riteneva amico. Infatti l’ex gieffina ha confidato che di recente i due hanno pure fatto assieme una diretta Instagram.

Il giornalista, però, le ha ricordato che tempo fa proprio all’Isola dei Famosi lo aveva fatto cadere rovinosamente provocandogli delle ferite. Una clip che è ancora ben visibile sul web. Di conseguenza, la lettera in questione potrebbe essere collegata a questa. Ma la Cipriani ha replicato così: “Sono passati due anni però, non so… Io non gli ho fatto niente”.

Francesca Cipriani a La Pupa e il Secchione e viceversa con Andrea Pucci

Rispetto alla passata edizione condotta dal comico toscano Paolo Ruffini, quest’anno Francesco Cipriani avrà al fianco un altro professionista. Stiamo parlando di Andrea Pucci che per anni è stato uno dei protagonisti di Zelig.

Qualche giorno fa, tra una pausa e l’altre delle registrazioni, l’ex concorrente del Grande Fratello ha detto la sua su La Pupa e il Secchione e viceversa, il programma che l’ha lanciata anni fa dopo il GF. Al momento non sappiamo la data di messa in onda ma dovrebbe avvenire entro la fine del 2020, tranne imprevisti dell’ultimo minuto.