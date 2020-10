Spoiler Il Paradiso delle signore 9 ottobre 2020: due coppie lasciano Milano

Venerdì 9 ottobre andrà in onda l’ultima puntata della quarta stagione del Paradiso delle signore. In tale episodio, infatti, assisteremo a diversi colpi di scena, come la partenza di due coppie molto importanti nella soap opera.

Stiamo parlando di Marta e Vittorio, i quali partiranno per un viaggio di nozze posticipato, e Riccardo e Nicoletta, che andranno a Parigi. A fronte di due coppie che andranno via, però, ce ne sarà una che ritornerà, si tratta di Adelaide e Umberto.

Riccardo e Nicoletta si allontanano dal Paradiso delle signore

Nel corso della puntata di venerdì 9 ottobre del Paradiso delle signore vedremo che Nicoletta sarà in attesa dell’ annullamento del matrimonio con Cesare. Fino a quando questo non si verificherà, la fanciulla non potrà andare a convivere con Riccardo. Mamma Silvia, però, si troverà a dare una brutta notizia a sua figlia. La donna, infatti, comunicherà alla protagonista di non aver ottenuto l’annullamento del matrimonio alla Sacra Rota così come si augurava.

Questa notizia, quindi, farà prendere una decisione inaspettata a Riccardo e Nicoletta. I due decideranno di partire insieme alla piccola Margherita per andare a Parigi. La coppia, però, lascerà a Milano senza dire nulla a nessuno. I due lasceranno soltanto una lettera molto toccante destinata ai loro rispettivi genitori. per Marcello e Salvatore, invece, continueranno ad esserci dei problemi in caffetteria.

Spoiler 9 ottobre: la partenza di Marta e Vittorio

I due ragazzi non riusciranno ad ottenere il permesso per poter restare aperti anche di sera. A risollevare le sorti della loro attività ci penserà a Laura. La ragazza avrà una brillante idea in quanto convincerà i due protagonisti a cimentarsi nella vendita del gelato da asporto. Quest’idea si rivelerà davvero geniale. Federico e Luciano avranno una chiacchierata molto importante, durante la quale il giovane Cattaneo chiederà a suo padre di rinunciare a Clelia in modo da un’ora e la promessa fatta alla famiglia.

Nella puntata del 9 ottobre del Paradiso delle signore, inoltre, assisteremo anche al grande ritorno di Umberto e Adelaide. I due, però, continueranno ad essere molto misteriosi. Una telefonata inaspettata, infatti, spiazzerà il commendatore. Armando deciderà di fare il primo passo nei confronti di Agnese. Tra i due, infatti, non potrà che sbocciare la passione. In merito a Marta e Vittorio, infine, vedremo che i due si concederanno finalmente la luna di miele tanto attesa.