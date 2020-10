“Massimiliano Morra e Adua Del Vesco lo hanno fatto apposta”: l’accusa dell’ex gieffino

Massimiliano Morra e Adua Del Vesco al centro del gossip

Senza ombra di dubbio i protagonisti assoluti di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip sono Massimiliano Morra e Adua Del Vesco. Dopo aver tirato in ballo il cosiddetto AresGate, da giorni si è venuto a sapere che i due non sono mai stati fidanzati. Ovviamente il pubblico difficilmente li crede, infatti sul web ma anche nelle trasmissioni televisive in tanti si sono posti delle domande.

Quella che sembrava una storia d’amore in realtà era solo una farsa, un copione scritto da altri. Il motivo? Per fare carriera e lavorare di più. Stessa cosa era capitata alla ragazza messinese con Gabriel Garko, che di recente ha fatto coming out. Per quale ragioni in queste tre settimane Morra e Adua hanno avuto diverse discussioni se alla fine non sono mai stati nulla? Perché accusarsi reciprocamente?

Denis Dosio fa delle insinuazioni su Massimiliano e Adua

Ovviamente in tanti si sono posti dei quesiti intorno a Massimiliano Morra e Adua Del Vesco. Oltre alla gente in casa, anche a Pomeriggio Cinque si è affrontato l’argomento. Infatti, nella puntata in onda martedì 6 ottobre, tra i vari ospiti di Barbara D’Urso c’era anche Denis Dosio. Quest’ultimo che è stato squalificato dal Grande Fratello Vip 5 per bestemmia, ha confidato che con Morra spesso parlava di Adua.

Inoltre ha rivelato che le lacrime della Del Vesco erano vere quando si sentiva ferita ricordando come si era comportata il suo ex con lei. Per questo motivo al giovane influncer non tornano i conti. Infatti, Denis si è fatto un’idea precisa soprattutto quando Adua ha confessato che Massimiliano è gay.

Denis Dosio fa una confessione a Pomeriggio Cinque

Nella seconda parte di Pomeriggio Cinque, Barbara D’Urso è tornata a parlare dell’argomento del momento, ovvero la finta relazione tra Adua e Massimiliano. A quel punto ha preso la parola Denis Dosio, dicendo il suo punto di vista.

“Secondo me è tutta una cosa fatta a posta. Se dici che è gay poi sei costretta a dire che non c’è mai stata la storia. Era tutto in programma nella loro testa, voler far parlare di loro in questo modo. Mi viene da pensare che sia premeditato”, ha asserito il tiktokker. Quindi, secondo il giovane influencer, i due si sarebbero messi d’accordo precedentemente per far parlare sempre di loro al Grande Fratello Vip 5. Sarà vero?