Grande Fratello Vip: arriva una sorprendente proposta di matrimonio per una delle concorrenti

Anche se la regia ha censurato le immagini, il web è impazzito per una sorprendente proposta di matrimonio all’interno della Casa. Ecco di chi si tratta

Grande Fratello Vip: arriva una proposta di matrimonio con il megafono

Al Grande Fratello Vip può succedere di tutto. Lo abbiamo imparato nel corso degli anni e lo abbiamo capito molto bene in queste ultime settimane. Anche la giornata di ieri è stata ricca di colpi di scena per gli inquilini della Casa più spiata d’Italia. Infatti, dopo chiarimenti, allontanamenti, litigi, foto per i social, è arrivata una proposta di matrimonio.

Ebbene sì, come era accaduto per Jane Alexander due anni fa, ieri da fuori la Casa di Cinecittà un uomo si è presentato con il megafono per chiedere alla sua compagna di diventare sua moglie. Si tratta di Quentin Kammerman, il compagno di Myriam Catania. Loro hanno già un bambino di quattro anni e abbiamo avuto modo di vederli qualche puntata fa in un video messaggio per l’attrice.

Quando Quentin ha iniziato ad urlare, però, la regia del Grande Fratello Vip ha censurato tutto. Ma alcuni hanno potuto sentire una Myriam Catania felicissima che continuava ad urlare a squarciagola un bel “sì”. Probabilmente la regia ha censurato il momento per mostrare il tutto nella prossima puntata di Grande Fratello Vip. Che cosa ne pensate di questo gesto?

Le ultime novità

Questa quinta edizione del Grande Fratello Vip sta regalando moltissimi colpi di scena. Il caso più eclatante è stato quello dell’ormai noto Ares Gate. Alberto Tarallo, capo della Ares Film, sarebbe stato accusato da Adua Del Vesco e da Massimiliano Morra di essere “Lucifero” e colui che li minacciava e li obbligava a fare cose che non volevano fare.

Inoltre, non mancano anche gli scontri. Se ne è appena andata Franceska, che ha litigato con tutti. Enock inizia a non sopportare Myriam Catania e Tommaso e Adua non finiscono di litigare. Ma ci sono anche i sentimenti.

La proposta di matrimonio a Myriam ne è stata la dimostrazione più bella, ma nella Casa è nato un sentimento da parte di Pierpaolo Pretelli per Elisabetta Gregoraci e da parte di Dayane Mello per Francesco Oppini. Sia Elisabetta che Francesco, però, hanno fatto un passo indietro.