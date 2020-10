Oroscopo 8 ottobre 2020: Cancro davanti a un bivio, rinascita per Capricorno

L’Oroscopo dell’8 ottobre 2020 annuncia ai nati sotto il segno del Cancro di tenere gli occhi aperti, in quanto vi troverete dinanzi un bivio. I Capricorno sono verso la rinascita sentimentale e lavorativa

Previsioni 8 ottobre fino a Vergine

Ariete. Nella giornata odierna sarà alquanto difficile per voi mostrare i vostri sentimenti. Nonostante proviate a nasconderli, però, vi si leggerà in faccia ciò che sentite. Le persone che vi conoscono bene non si lasceranno abbindolare dalla maschera che indosserete. Nel lavoro, invece, l’imperturbabilità potrebbe essere un punto a vostro favore.

Toro. Oggi avrete bisogno di grandi impulsi. I nati sotto questo segno potrebbero essere tentati dal compiere azioni che, normalmente, non avrebbero mai compiuto. Questo perché il vostro corpo sentirà il bisogno di provare adrenalina. Per tale motivo, cercate di rimandare le decisioni serie alla prossima settimana.

Gemelli. I nati sotto questo segno farebbero bene a mettere in chiaro alcune questioni in famiglia o in campo sentimentale. Ci sono delle situazioni che potrebbero darvi fastidio. Il modo migliore per superarle è prenderle di petto. Sul lavoro sono in arrivo delle belle soddisfazioni. Non abbassate la guardia.

Cancro. Se da tempo state evitando di prendere una decisione importante, adesso potrebbe non esserci più tempo. L’Oroscopo dell’8 ottobre vi annuncia che vi troverete dinanzi un bivio. Il lavoro subirà qualche rallentamento che potrebbe compromettere il vostro umore, non lasciatevi abbattere.

Leone. In amore non ci saranno grosse preoccupazioni che vi turberanno. Approfittate di questo momento di tranquillità per concedervi qualche momento romantico con il partner. Sul lavoro, invece, fareste bene a tenere gli occhi ben aperti. Non tutti coloro che vi circondano sono sinceri.

Vergine. Momento molto energico e passionale dal punto di vista dell’amore. Le relazioni che nasceranno in questo periodo saranno molto eccitanti e in grado di donare grandi emozioni. Allo stesso tempo, però, potrebbero rivelarsi di breve durata. Nel lavoro fareste bene a gettarvi in nuovi progetti.

Oroscopo fino a Pesci

Bilancia. Nella giornata odierna vi sentite un po’ frastornati e distratti. Cercate di tirare un sospiro di sollievo e di rimandare a domani le decisioni importanti. Occhi aperti sul lavoro. Se siete alla ricerca di un impiego, questo potrebbe essere il momento giusto per dimostrare quanto valete.

Scorpione. Se c’è qualcosa che volete cambiare nel vostro lavoro, questo è il momento giusto per farlo. Sarete molto carismatici in queste settimane, pertanto, sarà difficile dirvi di no. Naturalmente, fate richiesta razionali. Anche in amore sarete alquanto convincenti, a tratti irresistibili.

Sagittario. La giornata si prospetta alquanto positiva sia per quanto riguarda il lavoro sia l’amore. Non ci sono particolari eventi che turberanno il vostro umore. Approfittate del transito favorevole per avanzare qualche richiesta in più o per cimentarvi in quell’attività che avevate accantonato per paura.

Capricorno. Dopo aver attraversato un periodo un po’ burrascoso dal punto di vista sentimentale, finalmente, ci sarà una ripresa. L’Oroscopo dell’8 ottobre, infatti, vi anticipa che si prospettano giorni molto intriganti sotto questo punto di vista. Anche in campo lavorativo andrete verso un miglioramento.

Acquario. Se avete qualche problema in amore o siete indecisi su quale strada intraprendere, fareste bene a chiarire le idee. Il fine settimana si prospetta alquanto interessante nell’ambito dei sentimenti, ma prima dovrete risolvere qualche questione in sospeso. Nel lavoro continuate a mantenere un profilo basso.

Pesci. Il momento è molto favorevole per coloro i quali sono alla ricerca di un nuovo lavoro o sono in attesa di un cambiamento. Cimentatevi nelle nuove esperienze e non lasciatevi intimorire da qualche piccolo ostacolo che potrebbe presentarsi sul vostro cammino. In amore non fate passi falsi e mantenete il controllo.