Tommaso Zorzi scopre l’AresGate: “Dietro c’è un burattinaio e Adua sapeva tutto…”

L’influencer si è fatto un’idea su Adua Del Vesco

Senza ombra di dubbio Tommaso Zorzi è uno dei protagonisti assoluti di questa quinta stagione del Grande Fratello Vip. Essendo un influencer, il ragazzo sa molto come funziona il gossip.

Infatti altre al reality show di Canale 5, tempo fa ha fatto parte anche di Riccanza. Per tale ragione l’inquilino della casa più spiata d’Italia ha sospettato cosa ci può essere dietro alle bugie di Adua Del Vesco e alle sue finte relazioni sentimentali. Infatti, di recente l’ex di Iconize ha fatto delle supposizioni davvero clamorose.

La supposizione di Tommaso Zorzi

Lunedì scorso, dopo la diretta del Grande Fratello Vip 5 su Canale 5, prima di andare a letto Tommaso Zorzi ha chiarito con Matilde Brandi perché quest’ultima ha sbroccato davanti a tutti. Durante un confronto con l’ex ballerina, l’influencer ha detto che secondo lui Adua Del Vesco faceva parte di un meccanismo abbastanza complicato e che le sue storie d’amore studiate a tavolino avevano un burattinaio che le orchestra va a dovere.

“C’è qualcosa di più strano di quello che pensiamo. Lei a questo punto è in una posizione scomoda che non può dire tutto. Dietro secondo me c’è un burattinaio. Una è una, ma due è diverso, diventa una roba diversa che non sai cosa c’è dietro. Però io dico che dal momento che tu vieni al GF Vip ti devi aspettare che questa cosa venga fuori”, ha dichiarato Zorzi.

Il lungo sfogo di Tommaso Zorzi

Ma non è finita qui. Infatti, in nottata parlando con Matilde Brandi, Tommaso Zorzi ha detto anche che al Grande Fratello sono venute fuori delle magagne assurde. L’influencer ha detto che si tratta di un un programma che loro stanno dentro, ma fuori ci sono blogger e giornalisti che fanno le pulci a ognuno di loro e le magagne saltano fuori. Ma secondo lui non sono gli autori del GF, è la gente sui social, i portali web che riportano tutto.

“La produzione poi è obbligata a portare in puntata le cose che scrivono blog e social capisci? Lei aveva la certezza che questa roba sarebbe uscita fuori, a maggior ragione perché sapeva del cast e che c’era anche lui dentro. Alla fine si vociferavano i nomi e io il cast in parte lo sapevo, leggevo i nomi in giro. Adua conosceva la sua vita e le sue storie finte, non poteva pensare che non si scoprisse”, ha concluso Tommaso.