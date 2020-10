GF Vip: Francesco Oppini prende le distanze da Dayane Mello, confronto con Zorzi: ‘Ma che persona è?’

Dayane Mello ha preso una cotta per Francesco Oppini, ma lui ha fatto un passo indietro nel loro rapporto. Anche Tommaso Zorzi non ha approvato il comportamento della modella. Ecco che cosa si sono detti

GF Vip: Francesco Oppini prende le distanze da Dayane Mello

Come sapete Dayane Mello ha preso una cotta per Francesco Oppini. Tra loro c’è molta complicità, una bella amicizia, ma Dayane ha ammesso che Francesco le piace molto come uomo e dal momento che è single è libera di fare quello che vuole. Inoltre, ha confessato che di nascosto Francesco ha fatto un passo verso di lei.

Quando Francesco è stato messo al corrente, su insistenza di Alba Parietti in verità, di tutto quello che ha detto Dayane, ha fatto un passo indietro. Oppini ha tenuto a precisare che con la modella si trova davvero molto bene, sa di essere invidiato da tutti, ma lui è innamorato della sua Cristina e quindi il discorso finisce lì.

Dayane è rimasta molto male per questa presa di posizione molto decisa e ha evitato Francesco. Lui ha cercato il chiarimento, ma inevitabilmente il rapporto si è raffreddato. Infatti, Francesco non ha gradito le esternazioni fatte da Dayane.

Tommaso Zorzi su Dayane Mello: ‘Che persona è?’

Francesco nel reality ha trovato un grande amico e un grande confidente in Tommaso Zorzi. In un momento di confidenze su uno dei divanetti della Casa, Francesco si è aperto su questa situazione. Se non fosse fidanzato forse sarebbe successo qualcosa, chissà, ma il discorso non sussiste perchè è innamorato e felice.

Dopo la puntata in cui se ne è parlato in modo più preciso, Dayane ha iniziato a fare l’offesa e secondo Francesco è un atteggiamento non corretto: vuole provocarlo per vedere se va da lei? Lui sa dove deve fermarsi, ma a quanto pare la modella no. Il figlio di Alba Parietti ha riferito all’influencer che Dayane spesso esagera mettendosi addosso a lui o prendendogli la mano. Adesso che sa le sue intenzioni quei gesti sono fuori luogo.

Tommaso ha dato ragione al suo amico e secondo lui dovrebbe fargli capire dove è la linea da non oltrepassare. Poi ha posto una domanda a Francesco: “Una persona che sa che tu sei fidanzato, ma che se tu ci staresti lei ci starebbe subito, ma che persona è?“.