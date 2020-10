Giulia De Lellis su IG: “Ho deciso di chiudermi in una clinica per fare controlli”, poi mostra il viso disastrato (FOTO)

Giulia De Lellis ha pubblicato delle IG Stories in cui ha spiegato ai fan di essere rinchiusa in una clinica. La ragazza non ha mai negato di essere fortemente ipocondriaca, ragione per la quale ha deciso di effettuare dei controlli.

Nello sfogo sui social, la protagonista ha rassicurato i fan dicendo che non ci sia un motivo specifico per il quale ha deciso di effettuare tutti questi esami. Tuttavia, ha sentito il bisogno di indagare con minuzia all’interno del suo corpo.

La De Lellis spiega perché è in clinica

Alcune ore fa, Giulia De Lellis ha pubblicato delle Instagram Stories registrate in una clinica. In un primo momento, la ragazza ha mostrato il suo piede in continuo movimento, utile per dimostrare lo stato di agitazione nel quale si trovava. Dopo aver fatto questo annuncio, ovviamente, molti fan hanno cominciato a preoccuparsi e a mandarle dei messaggi in privato per capire cosa sia successo. Lei, allora, ha deciso di rassicurare tutti spiegando le sue intenzioni.

Giulia ha ammesso di essere ipocondriaca, ma allo stesso tempo anche molto ottimista. Proprio per cercare di conciliare questi due aspetti del suo carattere, influencer ha deciso di effettuare un check-up generale di tutto il suo corpo. Nello sfogo, la De Lellis ha annunciato che trascorrerà nella clinica tutta la giornata e che solo in serata potrà finalmente tornare a casa. Nell’attesa, però, ha chiesto di farle qualche domanda in modo da trascorrere in modo più piacevole il tempo. (Continua dopo la foto)

Giulia e i gravi problemi al viso

Tra le varie questioni sollevate, c’è stata soprattutto quella relativa ai suoi problemi di acne. Un utente le ha domandato come stia procedendo la situazione viso e Giulia ha detto di trovarsi in una condizione disastrosa. Per rendere maggiormente credibili le sue affermazioni, ha pubblicato anche le foto di entrambe le sue guance. Specie quella a destra sembra particolarmente ricoperta da brufoli e arrossamenti. Lei stessa ha messo di non conoscere il reale motivo di questo sfogo.

In passato ha sempre sofferto di problemi di acne, ma nell’ultimo periodo il tutto sembra essere peggiorato. Una fan, allora, l’ha esortata ad acquistare un prodotto molto aggressivo in questi casi. L’influencer, però, ha detto di averle provate davvero tutte ma di non essere riuscita ad ottenere alcun risultato. Attraverso questa giornata in clinica è probabile che Giulia De Lellis riesca a trovare qualche via d’uscita anche acquisto terribile problema che le genera molto imbarazzo.