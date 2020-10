Grande Fratello Vip: Elisabetta Gregoraci sorprende Pierpaolo Pretelli e Guenda Goria a letto insieme, il crudele scherzo a Maria Teresa Ruta (video)

I gieffini hanno organizzato un crudele scherzo per Maria Teresa Ruta. Elisabetta Gregoraci ha perso la pazienza dopo aver sorpreso Pierpaolo e Guenda a letto insieme

GF Vip: Pierpaolo Pretelli e Guenda Goria sorpresi a letto insieme

I concorrenti della quinta edizione del Grande Fratello Vip non hanno mai un momento di noia all’interno della Casa. Nella giornata di mercoledì la produzione li ha invitati a vestirsi bene dal momento che fuori pioveva. Hanno preparato il pranzo, si sono lasciati andare a discorsi molto seri evitando scontri e malumori.

Poi hanno deciso di organizzare uno scherzo a Maria Teresa Ruta. Quest’ultima si stava impegnando a pulire e lavare i piatti dopo il pranzo. Guenda è andata a distendersi un po’ a letto perchè molto stanca e Pierpaolo l’ha raggiunta. Dopo un po’ Elisabetta Gregoraci ha iniziato ad urlare perchè li ha sorpresi a letto insieme. Lei era in reggiseno e lui senza maglietta. Ma non è finita qui.

Maria Teresa Ruta in lacrime, ma è uno scherzo

Elisabetta Gregoraci ha iniziato ad inveire contro Pierpaolo Pretelli dicendogli che da quel momento non doveva più parlarle, che non doveva più “rompere le scatole” in puntata con la storia del sentimento nei suoi confronti. L’attrice ha poi chiamato a gran voce Maria Teresa Ruta spiegando di averli sorpresi e di essere davvero furiosa. Altro che amicizia speciale, altro che sentimenti.

Un gruppetto di concorrenti è entrato in camera da letto e hanno dato sostegno ai tre per continuare lo scherzo. Tommaso Zorzi, con l’espressione sconvolta, continuava a dire che Pierpaolo e Guenda stavano facendo una pessima figura, mentre Francesco Oppini e Enock hanno fermato più volte Pierpaolo che fingeva di voler uscire dalla porta rossa. E come se non bastasse, Guenda ha iniziato a litigare con Elisabetta. In tutto questo Maria Teresa Ruta è scoppiata in lacrime, evidentemente imbarazzata per aver visto la figlia così disinibita e la rabbia di Elisabetta.

Stefania Orlando e Dayane Mello si sono strette a Maria Teresa che iniziava a singhiozzare e Francesco Oppini l’ha portata in cucina per farle bere un bicchiere d’acqua. A quel punto tutti insieme le hanno svelato che si trattava solamente di uno scherzo e lei è scoppiata a ridere riconoscendo la bravura delle persone coinvolte. Qui potete vedere il video (clicca qui).