Uomini e Donne spoiler oggi: Lucrezia fa la sua scelta, Sara s’innamora di Armando

La puntata di oggi di Uomini e Donne ha degli spoiler davvero esilaranti. Tra gli argomenti che desteranno maggiore sgomento ci sarà, ancora una volta, il triangolo amoroso tra Armando, Gianluca e Lucrezia. Stavolta, però, quest’ultima farà la sua scelta.

Il pubblico non apprezzerà affatto il suo comportamento e in molti cominceranno ad attaccarla. La ragazza, allora, presa dal panico uscirà dallo studio. Armando, poi, riceverà una sorpresa da parte di Sara. La donna si è innamorata di lui, ma a quanto pare il sentimento non è ricambiato.

La scelta di Lucrezia a Uomini e Donne

Gli spoiler della puntata di oggi di Uomini e Donne, giovedì 8 ottobre, rivelano che Armando, Gianluca e Lucrezia siederanno nuovamente al centro dello studio. Maria manderà in onda un filmato inerente l’esterna avvenuta tra la ragazza e il tronista. Quest’ultimo, dopo la precedente puntata, è andato in camerino da lei per parlarle e per esortarla a prendere una decisione su chi corteggiare. Stanco delle continue titubanze da parte della sua interlocutrice, il ragazzo si allontanerà alquanto infastidito.

Tornando allo studio, Armando confesserà di non essere voluto uscire con Lucrezia per lasciarle il tempo necessario affinché facesse una scelta consapevole. Dopo un po’ di tira e molla, Gianluca dirà alla sua interlocutrice di non volerla più tra le sue corteggiatrici e che può rimanere solo per Incarnato. Lucrezia rimane un po’ interdetta e, non sapendo più cosa rispondere, deciderà di uscire dallo studio.

Spoiler oggi: sorpresa per Armando

Dopo un po’ di tempo, però, ritornerà e comunicherà a tutti la sua decisione. La protagonista dirà di voler corteggiare solo Armando, per tale motivo cambierà trono e si siederà nel parterre degli uomini. Questa decisione farà alterare il pubblico presente in studio, che non potrà fare a meno di schierarsi dalla parte di Gianluca. Stando a quanto trapelato dagli spoiler della puntata di oggi di Uomini e Donne, inoltre, vedremo che Armando riceverà una sorpresa.

Sara gli manderà dei palloncini con delle frasi d’amore molto romantiche. Dopo poco confesserà che da un paio di settimane non fa altro che pensare a lui. La dama arriverà addirittura ad ammettere di essersi innamorata del napoletano. Questa confessione farà esplodere un boato nel pubblico. Incarnato, però, spegnerà gli entusiasmi e dirà alla ragazza di non ricambiare il suo sentimento. Dopo questa confessione, Sara scoppierà a piangere.