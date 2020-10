Uomini e Donne, anticipazioni puntata di oggi 8 ottobre: Lucrezia sceglie Armando, Sara in lacrime

Continua il triangolo Armando-Gianluca-Lucrezia

Le anticipazioni della puntata odierna di Uomini e Donne, rivelano che si parlerà di nuovo del triangolo composto da Armando-Gianluca-Lucrezia. Maria De Filippi farà vedere l’esterna che ha fatto la corteggiatrice col tronista. A dire il vero i due si sono visti in camerino in quanto lui era andato solo a chiederle di da dare una risposta al suo ultimatum, ovvero sceglierlo oppure stare con Incarnato. La ragazza, però, sarà ancora titubante, quindi non darà nessuna risposta.

Ovviamente questa situazione lo ha stancato e se ne è andato via. In studio l’imprenditore napoletano dirà che non ha voluto realizzare un’esterna con lei perché voleva che riflettesse bene sulla situazione. Gianluca non ci starà dicendo alla diretta interessata che per lui è finita decidendo di uscire da tale giochino. A quel punto Lucrezia andrà dietro le quinte. Successivamente tornerà in studio dicendo che vuole anche lei chiudere col tronista e cenare con Armando.

Lucrezia sceglie Armando

Gli spoiler su Uomini e Donne, rivelano anche che che Lucrezia si accomoderà nel parterre femminile degli over e gli spettatori saranno dalla parte di Gianluca. La corteggiatrice, infatti, è rimasta tutto il tempo impassibile senza nemmeno spiegarsi. Prima di cambiare discorso, la padrona di casa Maria De Filippi riprenderà il discorso, chiedendo alla giovane se avesse altro da dire sul tronista. Inizialmente starà muta, ma poi si verrà a conoscenza che ad un membro della redazione aveva confessato le lamentele delle altre corteggiatrici nei confronti di Gianluca.

In un primo momento lei negherà tutto, quindi prenderà la parola colui al quale l’aveva detto tutto e lei è stata costretta ad ammetterlo. Naturalmente le altre ragazze negheranno e il giovane deciderà di darle fiducia e di non credere alla segnalazione.

Armando dà un due di picche a Sara

Le anticipazioni di Uomini e Donne, svelano anche che Armando Incarnato riceverà anche un dono. Gli verranno recapitati dei palloncini con alcune frasi d’amore molto belle. Chi sarà stato il mittente? Si tratta di Sara, la donna che un po’ di tempo fa lui le aveva detto di essere solo un’amica.

Quest’ultima si accomoderà di fronte dicendogli che sono due o tre settimane che lo pensa e che si è innamorata. A quel punto scoppierà un boato nello studio e il cavaliere le dirà che i suoi sentimenti non sono mutati e continua a vederla come un’amica. Ovviamente la diretta interessata si metterà a piangere sconsolata.