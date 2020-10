Del Vesco e Morra, spunta un video horror che spaventa i fan

Del Vesco e Morra di nuovo sotto la bufera. Non si fa altro che parlare di loro due, Massimiliano Morra ed Adua Del Vesco rispettivamente 34 anni e 25 anni ed attualmente concorrenti del Grande Fratello Vip.

Il reality show condotto da Alfonso Signorini continua a far parlare e a crescere negli ascolti, dopo un debutto sottotono sotto i due milioni di spettatori. Un cast con i fiocchi in questa quinta edizione del reality. Infatti, Signorini ha portato nella casa più spiata d’Italia nomi come: Patrizia De Blanck, Elisabetta Gregoraci e Fausto Leali. Quest’ultimo, è stato espulso dal gioco dopo aver utilizzato, seppur ironicamente, la n-word contro Enock Balotelli, anche lui concorrente e fratello del calciatore Mario.

Del Vesco e Morra, il video horror che fa discutere

Adua Del Vesco e Massimiliano Morra sono, indubbiamente, i più grandi protagonisti di questa quinta edizione del reality show dedicato ai vip. I due hanno fatto discutere, dopo un dialogo in cui facevano cenno ad una specie di “setta” presente all’interno della casa di produzione di fiction dove recitavano, ossia la Ares Film. Il caso, prima trattato da Mediaset, è stato successivamente boicottato dall’azienda di Cologno Monzese, dopo la diffida da parte di Alberto Tarallo, capo dell’Ares.

E, a proposito di fiction Ares, negli ultimi giorni sui social è stato diffuso un video di una scena di una serie tv. Tra i protagonisti, di questa serie, c’erano anche Massimiliano Morra ed Adua Del Vesco. Stiamo parlando di “Furore”. Trattasi, di una fiction andata in onda su Canale 5 tra il 2015 ed il 2020. Il video, definito addirittura “horror“, di tale scena è stato oggetto di sfottò e prese in giro per la dubbia capacità recitativa dei due attori che, per esigenza di copione e di ruoli, hanno dovuto recitare con accento siciliano-

GF Vip 5 potrebbe allungare, visti gli ascolti

Notizia dell’ultim’ora, è il possibile allungamento del Grande Fratello Vip 5. Visti gli ascolti in netta crescita, in particolare nella serata del lunedì, il reality potrebbe durare, addirittura, fino al nuovo anno.

Ovviamente, sono solo voci di corridoio, ma c’è la tentazione da parte di Mediaset che, altrimenti, si ritroverebbe tante serate piene di buchi in palinsesto, visto che, dopo il GF Vip, solo i programmi di Maria De Filippi riescono a fare ascolti di rilievo.