Il Paradiso delle signore anticipazioni 12 ottobre: Adelaide preoccupata per la presidenza al circolo

Lunedì 12 ottobre andrà in onda la prima puntata della quinta stagione del Paradiso delle signore. In tale occasione assisteremo ad un salto temporale di quattro mesi, durante i quali saranno cambiate alcune cose per diversi protagonisti. Marta e Vittorio staranno per tornare dalla loro luna di miele posticipata.

Adelaide ha gli occhi di tutti puntati addosso dopo il fallimento del matrimonio con Achille. La contessa, inoltre, sarà molto provata anche per la presidenza al Circolo, in quanto teme di non riuscire a mantenere il suo titolo. Maria e Agnese torneranno dalla Sicilia, mentre Luciano sarà in ansia per la nuova collezione.

Luciano in ansia per la nuova collezione del Paradiso delle signore

Nel corso dell’episodio del 12 ottobre del Paradiso delle signore vedremo che Luciano sarà molto preoccupato. Il lancio della nuova collezione si sta avvicinando e il ragioniere non sarà nella pelle. Nel frattempo, Marta e Vittorio saranno ancora a New York, pertanto, Cattaneo si troverà a gestire da solo tutto il peso della situazione. Cosimo e Gabriella si cimenteranno nella preparazione della loro festa di fidanzamento e non potranno fare a meno di mostrarsi parecchio in agitazione.

Anche Adelaide, dal canto suo, sarà molto provata. La donna non riuscirà a sopportare la tensione di avere tutti gli sguardi puntati addosso. Inoltre, al Circolo è in atto la competizione per l’assegnazione del ruolo di presidentessa e la contessa vorrà mantenere quell’incarico a tutti i costi. Dopo tutto quello che è accaduto con Achille, però, teme che i soci possano votare per qualcun altro.

Anticipazioni 12 ottobre: Marta e Vittorio stanno per tornare

Umberto, allora, proverà a tranquillizzarla dicendole di farsi aiutare da Federico per redigere il discorso da dire al momento dell’assegnazione dell’incarico. Su di un altro versante vedremo che in casa Amato regnerà tanta serenità. Agnese e Maria faranno ritorno dalla Sicilia e ad accoglierle ci saranno Salvatore e Rocco. I due saranno molto felici del loro ritorno.

La sarta, inoltre, ribadirà i suoi sentimenti per Armando. I due, dunque, sembrano essere pronti a cominciare una relazione sotto la luce del sole. Marta e Vittorio, invece, saranno ancora in luna di miele. I due hanno deciso di regalarsi questa piccola fuga d’amore per riprendersi dopo tutte le disavventure vissute nell’ultimo periodo. Ad ogni modo, la vacanza starà per terminare ed i due saranno molto vicini a tornare a Milano alla loro vita di sempre.