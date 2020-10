Temptation Island, Davide e Serena: il discorso di Alessia Marcuzzi è da applausi

La conduttrice ha commentato l’eccessiva gelosia e possessione di Davide nei confronti della fidanzata Serena. Dal web solo applausi per le sue parole.

Temptation Island: Davide e Serena escono insieme dal programma

Come avevamo visto nella puntata scorsa, Davide ha richiesto il falò di confronto anticipato a Temptation Island con la sua fidanzata Serena. Dalla prima puntata, però, dal web ci sono state solamente critiche per il comportamento di lui. Infatti, Davide continuava a considerare sua Serena in maniera davvero troppo eccessiva e maniacale.

Lei non poteva mettersi il costume, ma nemmeno dei pantaloncini corti. Non poteva parlare con ragazzi, ma neanche uscire con le amiche. Davide diceva di avere il controllo della sua mente e di non ritenerla degna di parlare con lui. Tutte le pagine che normalmente commentano le puntate si sono rifiutate di dare visibilità al ragazzo ritenendo il suo comportamento grave e di cattivo esempio.

Al falò di confronto lui era molto calmo e lei ha ammesso che non ha pensato molto a lui e non gli è sempre mancato. Il loro problema non era solo la gelosia di lui, ma anche altro. Quindi lei ha deciso di avvicinarsi al tentatore che le piaceva di più, anche se poi non è successo nulla. Serena ha chiesto di ricominciare in modo del tutto diverso e Davide ha detto di averla compresa e di accettare questa nuova vita insieme perchè l’importante era la felicità di Serena.

Il discorso di Alessia Marcuzzi

La produzione non poteva di certo rimanere indifferente alla polemica che è nata dai social. Qualcuno ha anche fatto delle ipotesi molto gravi sul comportamento di Davide esprimendo la propria preoccupazione per Serena. Quando la coppia ha deciso di lasciare il programma insieme per ricominciare con altri presupposti, Alessia Marcuzzi ha commentato il comportamento di Davide come non aveva mai fatto prima.

“Erano entrambi consapevoli che lui avesse un atteggiamento sbagliato, che nessuno dovrebbe permettersi di avere. Serena sa che lo aveva volutamente tollerato solo per amore, ma adesso non è più disponibile a farlo“, ha detto Alessia alla fine del loro falò. Poi ha aggiunto “quello che ci auguriamo è che loro possano uscire di qui più forti e innamorati e che questa storia abbia insegnato non solo a loro ma a tutti che in amore non può esistere possesso, imposizione e controllo. Ma sentimento, passione e dialogo“.