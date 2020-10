Grande Fratello Vip: Franceska Pepe in isolamento, riunione straordinaria della produzione sulla possibilità di farla rientrare

La produzione si è riunita per decidere che cosa fare a seguito della polemica nata dopo l’eliminazione di Franceska e i voti arrivati dalla Spagna. Ecco che cosa sta succedendo

Grande Fratello Vip: Franceska Pepe potrebbe rientrare?

Nella scorsa puntata di Grande Fratello Vip Franceska Pepe è stata eliminata dal televoto. In un confronto a quattro, la modella ha avuto la peggio, ma con solamente lo 0,1% di differenza con Adua Del Vesco. Lo stesso Alfonso Signorini ha confermato che fino alla chiusura del televoto c’è stato un testa a testa tra le due e Adua si è salvata davvero per poco.

Tuttavia, dal web sono insorti contro questa decisione. La maggior parte degli utenti voleva che rimanesse Franceska per le dinamiche divertenti e surreali che crea nella Casa.

Invece, avrebbe preferito non vedere più Adua, colpevole di aver detto fin troppe bugie. Inoltre, molti hanno segnalato che dalla Spagna si sono attivati per votare in massa a favore dell’attrice e questo ha determinato la sua vittoria su Franceska. Ma, attenzione, da regolamento possono votare i maggiorenni residenti in territorio italiano.

Dunque, a seguito di questi giorni di polemiche e di richieste c’è la possibilità che il tutto venga rivisto. Franceska Pepe rientrerà nel gioco? Lei, la mattina dopo l’eliminazione, era tornata sui social contentissima di essere “libera” dalla falsità e dall’ipocrisia di alcuni concorrenti di Grande Fratello Vip. Ma pare che qualcosa stia succedendo in queste ore.

Riunione straordinaria: Franceska in isolamento

A seguito della polemica e delle segnalazione dei profili spagnoli anche il Codacons è intervenuto chiedendo alla produzione del reality di verificare la regolarità del televoto dal momento che il pubblico ha speso dei soldi per votare. A tal proposito il quotidiano Libero ha fatto sapere che la produzione di Grande Fratello Vip ha indetto una riunione straordinaria.

L’argomento è ovviamente quello di intervenire o meno su questa questione. Infatti, anche da CinguettaTv arrivano interessanti indiscrezioni. Pare che Franceska sia stata privata dei social e messa di nuovo in isolamento in accordo con il suo manager. Domani, in occasione della prossima puntata in diretta, si valuterà se farla rientrare in gioco o meno. Vi immaginate la faccia di Tommaso Zorzi se dovesse accadere? Voi che cosa ne pensate di questa storia?