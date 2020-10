GF Vip, Elisabetta Gregoraci allontana Pierpaolo Pretelli: ‘Sono innamorata fuori dalla Casa’

Elisabetta Gregoraci continua ad essere la protagonista di questa edizione del Grande Fratello Vip. Entrata single in cerca dell’amore, pare che le cose non stiano proprio così. Ecco che cosa ha detto a Pierpaolo.

GF Vip: Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli, tutto finito?

La quinta edizione di Grande Fratello Vip è iniziata solamente da tre settimane ma ne sono già successe di tutti i colori. Ci sono già stati scandali, diffide, interessi amorosi non corrisposti, litigi, avvicinamenti. Una delle storie che ha colpito di più la produzione stessa e il pubblico è stato l’avvicinamento tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli.

Tra i due si è creato un feeling particolare e lui ha ammesso che Elisabetta gli piace molto. Con lei c’è un gioco di sguardi e una complicità che hanno scaturito in lui emozioni che non provava da anni. In un momento di confidenze con Matilde Brandi lui ha anche confessato che lei gli ha sussurrato all’orecchio di voler fare l’amore con lui.

Da quel momento, però, tra i due il rapporto si è raffreddato. Elisabetta in diretta ha parlato molto bene di Pierpaolo ma ha negato quella frase e ha fatto capire di non volere nulla di più di un’amicizia. Inoltre, un giorno per lei è arrivato un aereo con la scritta: “Sei l’epicentro del mio terremoto”.

Elisabetta ferma Pierpaolo: ‘Basta abbracci, io sono innamorata fuori dalla Casa’

Elisabetta Gregoraci era molto attesa all’interno della Casa del Grande Fratello Vip e da subito ha saputo catturare l’attenzione. La sua storia con Flavio Briatore è stata argomento di diverse puntate, così come il suo rapporto con Pierpaolo e la sua storia personale. Al di fuori si sta parlando molto di lei. Alcuni hanno anche insinuato che lei abbia sposato Briatore solamente per i soldi e che non sia così semplice come vuole far credere.

Inoltre, da qualche giorno si dice che abbia avuto un flirt prima di entrare nel reality con un trapper, Mr. Rain, e che l’aereo l’avrebbe mandato proprio lui. In ogni caso, qualche ora fa Elisabetta ha fermato Pierpaolo che stava per abbracciarla e ha detto: “Non mi devi più abbracciare, basta, poi fuori pensano che abbiamo un flirt e non è così. Io sono innamorata fuori dalla Casa“. Sarà vero, avrà scherzato? Sicuramente se ne parlerà ancora.