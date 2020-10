Maria Teresa Ruta incastra Morra sull’outing fatto da Adua, lui: “I disturbi alimentari ti portano a dire bugie” (FOTO)

Morra ha usato due pesi e due misure tra Adua e Guenda: perché?

Nonostante Adua Del Vesco ha fatto outing per Massimiliano Morra, quest’ultimo l’ha perdonata con estrema facilità. Come mai questo atteggiamento da parte dell’attore napoletano? Ma non è finita qui perché il protagonista di ‘Furore’ ha tenuto il muso a Guenda per la vicenda del sogno che aveva fatto.

Infatti, lo stesso quesito se lo è posto anche Maria Teresa Ruta, che nella giornata di mercoledì 7 ottobre 2020 ha chiesto un confronto a Morra. In poche parole la presentatrice gli ha fatto notare come lui abbia usato due pesi e due misure differenti con sua figlia e colei che faceva spacciare per la sua ex fidanzata. La risposta del diretto interessato è davvero discutibile.

Maria Teresa Ruta ha un confronto con Massimiliano

Stranita dal comportamento di Massimiliano Morra con la figlia, Maria Teresa Ruta si è avvicinata a lui dicendo: “Non so se c’è stato un fraintendimento o meno. Mia figlia avrà anche sbagliato, io non voglio difenderla, non ho parlato troppo con lei di quel sogno che tu avresti fatto. Tu te la sei presa moltissimo. Qualcuno però ha detto che tu sei gay e dopo cinque minuti tu eri abbracciato ad Adua e invece non hai chiesto scusa a Guenda”.

A quel punto la conduttrice gli ha fatto notare che se Adua è stata fraintesa anche Guenda è capitata la stessa cosa. Quindi gli ha chiesto per quale ragione è arrabbiato solo con una. “Hai avuto due pesi e due misure. Tu eri abbracciato con Adua subito dopo. Guenda è stata onesta e ti ha detto che aveva capito che tu l’avevi sognata, è stata corretta. Io non capisco”, ha affermato l’ex moglie di Amedeo Goria.

La risposta di Massimiliano Morra non convince la Ruta

A quel punto, Massimiliano Morra per giustificarsi ha iniziato ad arrampicarsi sugli specchi dicendo: “Io avevo creduto a lei che mi aveva detto di non aver detto ‘è gay’, anche perché lei sa benissimo che non lo sono. Comunque lei ha avuto dei problemi di disturbi alimentari e comunque alcune volte i disturbi alimentari ti portano a dire cose non veritiere. Può succedere, ci sono persone che conosco che hanno avuto disturbi alimentari e…”.

Sinceramente sembra una vera e propria sciocchezza la sua giustificazione che non sta né in cielo e né in terra. Infatti, Maria Teresa Ruta non se l’è bevuta come giustificazione dicendo: “No dai, no, cose non veritiere magari le dicono all’interno della famiglia o ai propri amici non in queste situazioni, poi lei ne è uscita e noi seguiamo una terapia”. Dove sta la verità? Ecco il video in questione: