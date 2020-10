Eva Grimaldi smaschera Adua Del Vesco: “Ho cancellato tutto dopo la sua incoerenza…”

Eva Grimaldi cambia opinione su Adua Del Vesco

Grazia alle sue strategie e una serie di bugie, Adua del Vesco sta facendo parlare molto di sé all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5. Nelle ultime ore, però, sono arrivate delle critica da parte di una sua collega: Eva Grimaldi. Alla moglie di Imma Battaglia non sta per niente piacendo il comportamento della professionista messinese che spesso fa delle dichiarazioni piene di contraddizioni.

Inizialmente la donna l’aveva pienamente sostenuta, ma ora tra le pagine del magazine Chi si è schierata contro di lei accusandola di essere una persona incoerente. “Di Gabriel Garko ho già detto tutto: sarò sempre, per sempre con lui. Preferirei però rispondere sulla vicenda Adua Del Vesco. Sa, avevo messo un like su Instagram e un “ti voglio bene” come commento sotto un suo post. Ma dopo le sue dichiarazioni, dopo tutto quello che ho visto e sentito, dopo l’incoerenza, ho contato fino a cento, poi ho cancellato sia il like, sia il commento”, ha asserito l’attrice veneta.

L’attrice veneta contro Adua Del Vesco

A quanto pare Eva Grimaldi durante la chiacchierata col giornalista del periodico Chi faceva riferimento alle incongruenze di Adua Del Vesco sulla sua finta storia d’amore col collega Massimiliano Morra. Infatti, in un primo momento lo ha accusato ferocemente di aver rovinato la loro relazione sentimentale, subito dopo ha ammesso che il il flirt era solo una mossa studiata a tavolino per ottenere maggiore visibilità.

In più, sembra che l’attrice sicula abbia dichiarato ad altri inquilini della casa del Grande Fratello Vip 5 di sospettare che Morra è omosessuale. Un comportamento che ha provocato una serie di critiche da parte degli altri concorrenti.

Eva Grimaldi parla di Gabriel Garko

Sempre nella stessa intervista rilasciata per il settimanale Chi, Eva Grimaldi ha parlato del suo rapporto con Gabriel Garko, che ricordiamo ha fatto coming out prima al Grande Fratello Vip 5 e poi a Verissimo. Lo stesso attore torinesr che al momento è legato a un 23enne che si chiama Gaetano ed è di origini napoletane anche se lavora a Milano Malpensa.

Sulla sua finta relazione con Garko, la moglie di Imma Battaglia ha detto: “La nostra storia è stata creata a tavolino quattordici anni fa. Non c’è mai stato sesso, lui aveva bisogno di me e io l’ho sempre protetto. Ma c’è un amore profondo che ci lega, ancora oggi, e che va al di là della sfera fisica… lo avrei addirittura sposato o ci avrei fatto un figlio”.