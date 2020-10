“Massimiliano Morra fidanzato con un noto produttore”: la segnalazione che inchiderebbe il gieffino

Massimiliano Morra e la presunta storia con un farmacista

E se qualche giorno fa a Mattino 5 è uscita fuori una presunta storia d’amore in passato tra Massimiliano Morra ed un farmacista sposato, 24 ore dopo a Pomeriggio Cinque di Barbara D’Urso si è tornati a parlare di Adua Del Vesco e dell’attore napoletano.

Oltre alla finta relazione tre i due attori che per anni hanno lavorato per l’Ares Film, nel rotocalco di Canale 5 si è affrontato anche la presunta omosessualità del concorrente del Grande Fratello Vip 5 visto che in studio, alcuni ospiti di Lady Cologno, hanno fatto delle rivelazioni clamorose sul ragazzo. In particolare Roger Garth e Guendalina Canessa che hanno lasciato a bocca aperta Carmelita.

Nuova segnalazione su Massimiliano Morra

Ospite a Pomeriggio Cinque nella giornata di martedì, Roger Garth nel salotto di Barbara D’Urso ha annunciato di aver ricevuto sul suo account Instagram alcuni messaggi clamorosi. “È da una settimana che mi scrive un uomo napoletano, farmacista che sostiene di aver avuto una relazione con Massimiliano Morra. Scrive a tutti”, ha dichiarato il modello ed opinionista del programma pomeridiano di Canale 5.

Mentre l’ex gieffina Guendalina Canessa ha confermato di aver ricevuto gli stessi messaggi, aggiungendo anche di avere anche una chat compromettente che riguarda Massimiliano Morra. Cosa conterrà? “Io ho le chat che Massimiliano Morra ha scritto un messaggio a una ragazza non operata che si chiama come me, una trans, in cui si legge ‘Guenda mi stanno per chiudere nella Casa. Mi raccomando, una promessa è una promessa, non dire niente’”, ha detto l’ex di Daniele Interrante.

Il clamoroso scoop di Guendalina Canessa: Morra era fidanzato con un noto produttore

Ma non è finita qui. Infatti, ospite a Pomeriggio Cinque Guendalina Canessa ha lanciato un altro scoop clamoroso: “So da un mio amico in politica che Massimiliano Morra ha avuto una storia d’amore con un noto produttore, maschio”.

In collegamento da Roma, il direttore del magazine Nuovo Riccardo Signoretti ha ricordato che prima di fare delle insinuazioni del genere bisogna sempre verificare che le notizie siano veritiere. L’ex concorrente del Grande Fratello, però, ha confermato: “Mi prendo la responsabilità di ciò che dico!”. Morra verrà informato nella prossima puntata del GF Vip 5? Sicuramente ne vedremo delle belle nella puntata di venerdì.