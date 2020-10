Temptation Island, Carlotta commuove il web: la promessa del padre a Nello

Carlotta e Nello sono una delle coppie più seguite della nuova edizione di Temptation Island. Lei ha commosso gli utenti per una rivelazione particolare sul padre e sul fidanzato Nello

Temptation Island: Carlotta delusa da Nello

Una delle coppie più seguite di questa nuova edizione di Temptation Island condotta da Alessia Marcuzzi è quella formata da Carlotta e Nello. La stessa Maria De Filippi ha detto di averli fortemente voluti nel programma per la loro spontaneità e per essere molto lontani dal mondo dei social e dello spettacolo.

Carlotta ha scritto perchè voleva sposarsi con Nello dopo sei anni di fidanzamento, ma lui sembra essere allergico al matrimonio. Nel villaggio lei scherza e provoca i tentatori, ma in realtà sta molto male per il comportamento che il suo compagno sta avendo nell’altro villaggio. Infatti, lui si è avvicinato molto alla single Benedetta.

Carlotta commuove il web: ‘Mio padre per Nello ci sarà sempre’

Nonostante il comportamento irrispettoso che Nello sta avendo nei suoi confronti, nonostante le lacrime, Carlotta ha commosso il web durante la puntata con una affermazione molto particolare. Alcuni tentatori le hanno fatto notare che con quello che Nello sta dicendo e facendo sta mancando di rispetto anche alla famiglia di lei.

A quel punto Carlotta ha detto che le famiglie devono essere lasciate fuori da quelle dinamiche, ma una cosa è certa: suo padre per Nello ci sarà sempre. Nello ha perso il papà, si è sempre comportato benissimo con il papà di Carlotta e lui gli ha fatto delle promesse. Per questo Carlotta ha detto che lei può anche sparire dalla vita di Nello, ma di sicuro suo padre continuerà a seguirlo e a stare con lui così come ha promesso.

Questo discorso ha colpito molto i telespettatori e gli utenti dei social e ha fatto crescere la stima nei confronti di Carlotta. La ragazza diverte molto anche Alessia Marcuzzi perchè ha sempre la battuta pronta. Basti pensare che ha rinominato Benedetta, la tentatrice che ha colpito Nello, come “Maledetta”.

I falò di confronto

Il falò di confronto di Carlotta e Nello si sta avvicinando, manca davvero poco alla fine del viaggio nei sentimenti. Nel frattempo, nella quarta puntata abbiamo visto due falò di confronto anticipati. Antonio e Nadia e Davide e Serena hanno lasciato il programma prima dei 21 giorni canonici. Entrambe le coppie hanno deciso di lasciare Temptation Island insieme.