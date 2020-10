Tommaso Zorzi asfalta Giulia De Lellis: “Ma quale esperta di tendenze? E’ una parrucchiera ripulita”

Tommaso Zorzi protagonista del GF Vip 5

La quinta edizione del Grande Fratello Vip che è partito da circa tre settimane sta regalando tante emozioni e soddisfazioni a coloro che amano il trash. Infatti, oltre alle rivelazioni e alla contraddizioni che hanno visto protagonisti Massimiliano Morra e Adua Del Vesco, c’è un altro inquilino che fa parlare di sé. Stiamo parlando di Tommaso Zorzi, il noto influencer ed ex concorrente di ‘Riccanza’, un altro reality show in onda su MTV.

Il ragazzo, dopo aver accusato l’attrice messinese di essere una donna falsa e aver dato dei giudizi a Lorella Cuccarini e Pierluigi Diaco, nelle ultime ore ha espresso un giudizio su Giulia De Lellis. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa ha dichiarato.

Tommaso Zorzi sparla Giulia De Lellis: “Parrucchiera ripulita”

Nella giornata di mercoledì 7 ottobre 2020, Tommaso Zorzi ha attaccato pubblicamente Giulia De Lellis e il suo lavoro. Ricordiamo che nella stessa giornata l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne su Instagram aveva annunciato di essere in una clinica e di non preoccuparsi per lei. Il gieffino, parlando con altri inquilini del Grande Fratello Vip 5, sulla ex di Andrea Damante ha detto: “Se lei è esperta di tendenze, allora le scarpe di Nero Giardini sono le nuove Louboutin”.

Ma non è finita qui, infatti subito dopo ha detto di essere d’accordo con un leone da tastiera che sul social network le aveva dato della “Parrucchiera ripulita”. La diretta interessata replicherà alla frecciatina velenosa di Zorzi? Non è escluso che l’ex protagonista di Uomini e Donne possa entrare nella casa di Cinecittà per avere un confronto con lui.

Il Grande Fratello Vip 5 si prolunga fino a gennaio 2021? L’indiscrezione

Nel frattempo sul web iniziano le prime previsione per il vincitore di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip. Una stagione che, stando ad alcuni rumors, potrebbe prolungarsi nella messa in onda. Pare, infatti, che il reality show condotto da Alfonso Signorini potrebbe concludersi dopo Natale, ovvero nei primi giorni di gennaio 2021.

Ovviamente al momento è solo un’indiscrezione e non c’è nulla di confermato da parte di Mediaset e la casa di produzione Endemol Shine Italy. Intanto, a proposito di trionfatori, il candidato numero uno sembra essere l’influencer Tommaso Zorzi.