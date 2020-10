Grande Fratello Vip: due (o forse più) concorrenti hanno avuto il Covid, le loro dichiarazioni

Due concorrenti hanno ammesso di aver avuto il coronavirus. Ecco che cosa hanno detto nel giardino della Casa

I concorrenti del Grande Fratello Vip durante il giorno parlano di tutto e di più. Nella mattina di giovedì 8 ottobre hanno deciso di confrontarsi sul coronavirus. Sappiamo che i concorrenti prima di entrare nella Casa sono stati controllati più e più volte. Ancora adesso provano la febbre e fanno tamponi regolarmente.

Ma forse non tutti sapevano che alcuni di loro hanno avuto il Covid-19 qualche mese fa. Lo hanno ammesso Andrea Zelletta e Francesco Oppini. L’ex tronista ha detto di aver perso il gusto e l’olfatto per settimane. Mentre Oppini ha detto di essersi ammalato con la madre, che probabilmente glielo ha trasmesso abitando nella stessa Casa. Lui ha avuto un po’ di febbre, problemi intestinali, sentiva odori strani e aveva il fiatone. Ha anche raccontato che nonostante la positività di entrambi, la loro collaboratrice domestica non ha contratto il virus.

A quel punto anche Enock ha detto che secondo lui ha avuto il coronavirus a gennaio. Infatti, per due settimane ha avuto una febbre molto alta insieme ad altri suoi tre compagni di squadra. I concorrenti si sono confrontati su sintomi e sulla situazione, ma l’importante è che per loro non ci siano stati particolari problemi.

Nel frattempo proprio per coronavirus è saltata la partecipazione di Paolo Brosio, il quale è stato ricoverato in ospedale in isolamento. Dopo un paio di settimane è risultato negativo al tampone e probabilmente tra qualche tempo farà il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip.

Le ultime novità

In questi giorni sta facendo molto discutere Elisabetta Gregoraci. Da un primo avvicinamento con Pierpaolo Pretelli, adesso ha fatto un grandissimo passo indietro dicendo che fuori dalla Casa è innamorata. Dayane ha maturato un interesse particolare per Francesco Oppini ma lui ha fermato ogni cosa dicendo di essere molto innamorato della sua fidanzata.

Nel frattempo continuano gli scontri tra Tommazo Zorzi e Adua Del Vesco, qualche screzio è innescato anche dalla contessa. Da non sottovalutare la questione di Franceska Pepe. Pare che la produzione, a seguito di irregolarità nel televoto, stia pensando di farla rientrare in gioco.