Demet Ozdemir è in Italia: sarà ospite di Silvia Toffanin a Verissimo

Can Yaman e Demet Ozdemir fanno visita al nostro Paese

La scorsa settimana Can Yaman ha avuto il privilegio di tornare in Italia dopo l’esperienza avuta l’anno scorso. E se nel 2019 ha varcato i nostri confini per il grande successo ottenuto con Bitter Sweet – Ingredienti d’amore, nel 2020 lo ha fatto grazie a DayDreamer – Le Ali del Sogno.

La soap opera turca, attualmente in onda su Canale 5, ha per protagonista anche Demet Ozdemir. E proprio quest’ultima nelle ultime ore è atterrata a Milano. Per quale ragione? A quanto pare anche lei, dopo il collega 30enne, sarà ospite a Verissimo di Silvia Toffanin per rilasciare un’intervista. Ma andiamo a vedere nel dettaglio quando andrà in onda la sua intervista.

La protagonista femminile di DayDreamer – Le Ali del Sogno è a Milano

Demet Ozdemir, la bellissima attrice turca che ha 28 anni, nella serata di mercoledì 7 ottobre 2020 sarebbe atterrata nel nostro Paese, precisamente all’aeroporto di Milano Malpensa. A quanto pare, nel pomeriggio di giovedì 8 ottobre ha registrato un’intervista con Silvia Toffanin negli studi Mediaset di Cologno Monzese.

Una lunga chiacchierata che contiene delle informazioni sulla sua vita privata e professionale che andrà in onda nel corso della puntata di Verissimo di sabato 17 ottobre, sempre su Canale 5 a partire dalle ore 16:10 circa. Ovviamente tale notizia, inaspettata, ha lasciato a bocca aperta tutti i sostenitori della bellissima attrice. In pochissimo tempo i beniamini di DayDreamer – Le Ali del Sogno sono arrivati nel Bel Paese per confidarsi con la compagna di Pier Silvio Berlusconi.

Demet Ozdemir ospite a Verissimo

Come accennato prima, a fine settembre è stato l’affascinante Can Yaman a far visita al nostro Paese. Inizialmente il 30enne è atterrato nella Capitale per registrare una sorpresa a C’è Posta Per Te di Maria De Filippi. Successivamente a Milano, precisamente a Cologno Monzese per Verissimo con Silvia Toffanin.

Mentre il 7 ottobre 2020 ad atterrare nel capoluogo lombardo è stata la bella Demet Ozdemir. Entrambi sono i protagonisti della soap opera turca campione d’ascolti di Canale 5, DayDreamer – Le Ali del Sogno, disponibile in streaming anche su Amazon Prime Video. Nel frattempo la serie tv continua ad essere trasmessa nel fine settimana della rete ammiraglia Mediaset ottenendo sempre degli ascolti più che soddisfacenti.