Elisabetta Gregoraci sta continuando a mentire al Grande Fratello Vip: ecco su cosa

L’ex moglie di Flavio Briatore ha detto una piccola bugia che sta continuando a portare avanti nella Casa. Ecco di che cosa si tratta

Alfonso Signorini ha voluto fortemente Elisabetta Gregoraci come concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip. La conduttrice è entrata nella Casa con il secondo gruppo e c’erano grandi aspettative su di lei.

Infatti, fino ad ora è stata la protagonista di diverse puntate. Hanno affrontato la sua storia personale, la malattia della madre, il matrimonio con Flavio Briatore e anche l’avvicinamento con Pierpaolo Pretelli.

C’è una cosa però che infastidisce gli utenti. Alfonso Signorini all’ingresso di Elisabetta l’ha ringraziata per aver deciso di partecipare ad un reality, “il primo della sua vita”, e anche lei stessa ha detto che non avrebbe mai pensato di farli. Se ha accettato questa volta è solamente per Alfonso. Anche in Casa Elisabetta continua a confrontarsi con gli altri concorrenti dicendo di non avere nessuna esperienza nelle dinamiche del gioco, al contrario di chi ha già fatto L’Isola dei Famosi o Pechino Express.

In realtà non è vero che Elisabetta Gregoraci non ha mai partecipato ad un reality. Lei, infatti, è stata una delle concorrenti di Ritorno al presente, reality condotto da Carlo Conti su Rai Uno nel lontano 2005. I concorrenti vip, dal format olandese, dovevano vivere in contesti storici diversi con usi e costumi dell’epoca. Il programma non ha avuto il successo sperato ed è stato chiuso dopo poche puntate. Ma perchè decidere di cancellare questa esperienza?

Single o no?

Nel frattempo fuori si continua a parlare di Elisabetta Gregoraci in relazione a Flavio Briatore. Pare che tra i due ci siano ancora delle cose irrisolte. Nel frattempo Maurizio Sorge ha detto che lei è molto furba e attenta alle dinamiche della tv e non è vero che è così spontanea e genuina come vuol far credere.

Quando ha conosciuto Briatore ha chiamato lei i fotografi, inoltre si dice abbia avuto una relazione clandestina con il suo manager durante il matrimonio. Non solo, ma pare che non sia nemmeno single come aveva detto prima di entrare nel programma. Avrebbe una relazione con Mr. Rain. Ovviamente queste sono tutte cose dette da altre persone. Prima o poi la stessa Gregoraci avrà modo di fare i suoi chiarimenti.