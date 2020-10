Belen Rodriguez, rissa tra il fidanzato Antonino e i paparazzi: volano bottiglie dall’auto

Il settimanale Nuovo ha divulgato una notizia molto divertente che riguarda Belen Rodriguez e una presunta rissa avvenuta tra il suo fidanzato Antonino e i paparazzi. La vita privata della showgirl ha sempre generato molto interesse per i fotografi e gli appassionati di gossip.

A quanto pare, però, la coppia non apprezza molto l’invadenza di cui loro spesso si rendono protagonisti. Proprio per tale ragione, l’hair.stylist si è trovato a scontrarsi pesantemente con un gruppo di giornalisti i quali cercavano di strappare qualche scatto alla famigerata coppia.

La rissa tra il fidanzato di Belen Rodriguez e i paparazzi

In questi giorni, Antonino Spinalbese, fidanzato di Belen Rodriguez, pare si sia reso protagonista di una rissa con dei fotografi. Tutto è cominciato in seguito ad una serata trascorsa tra il giovane e la showgirl. Quando i due si sono diretti in auto, infatti, un gruppo di paparazzi si sarebbe avvicinato a loro per immortalare degli scatti inediti. I due, però, sembrerebbero non aver gradito molto il comportamento dei giornalisti. Specie Antonio è sembrato particolarmente turbato, al punto da dare luogo ad un gesto di ira.

Il parrucchiere ha lanciato una bottiglia contenente probabilmente acqua contro i fotografi un po’ troppo curiosi. Questa reazione estrema, naturalmente, ha fatto allontanare i paparazzi, che non sono riusciti a portare a termine il loro lavoro. Belen spesso ha avuto problemi di questo genere in quanto non ha mai gradito che si parlasse troppo della sua vita privata.

La storia tra la showgirl e il parrucchiere

Ad ogni modo, al di là di questa piccola rissa, la storia tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese sta andando a gonfie vele. I due si sono conosciuti un po’ di mesi fa durante un incontro di lavoro. Lui è molto giovane, dato che è dell’anno 1995. Nonostante la sua giovane età, però, è già alquanto affermato dal punto di vista lavorativo dato che fa l’hair-stylist presso un rinomato salone di Milano.

Se, inizialmente, la showgirl ha provato a tenere segreta anche questa relazione, con il passare del tempo le cose sono drasticamente cambiante. Su Instagram, infatti, la donna sta pubblicando diversi contenuti volti a dimostrare l’intesa che si è venuta a creare con il nuovo compagno. Intanto, sul web non mancano i commenti degli haters i quali hanno accusato la conduttrice di cambiare fidanzati in continuazione presentandoli, peraltro, anche a Santiago.