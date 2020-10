Oroscopo 9 ottobre 2020: Vergine mantenete la calma, Acquario stressati

L’Oroscopo del 9 ottobre esorta i nati sotto il segno della Vergine a mantenere la calma sul lavoro. Gli Acquario, invece, sono un po’ stressati sul lavoro. Periodo di valutazioni per molti segni

Previsioni 9 ottobre da Ariete a Vergine

Ariete. La giornata odierna potrebbe essere caratterizzata da qualche conflitto in famiglia. Vi sentite particolarmente ostili ai punti di vista delle altre persone. In amore dovete stare molto attenti, in quanto potreste essere spinti a dire cose che non pensate realmente. Nel lavoro avete bisogno di aiuto, non riuscire a gestire tutto da soli.

Toro. Nel lavoro si sta smuovendo qualcosa. L’Oroscopo del 9 ottobre vi esorta a tenere gli occhi ben aperti e a non lasciarvi scappare qualche occasione che potrebbe presentarsi in questi giorni. In amore, invece, è il momento della resa dei conti. Se avevate cose in sospeso, chiaritele.

Gemelli. In campo lavorativo sono favoriti soprattutto coloro i quali hanno grande spirito d’iniziativa e sanno reinventarsi. Non lasciatevi scalfire da qualche rifiuto, specie se riguarda la sfera amorosa. Osate un po’ di più e abbiate maggiore fiducia in voi stessi quando approcciate ad una persona che vi interessa.

Cancro. Oggi sarete particolarmente emotivi. Ci sarà una certa tendenza a passare da uno stato d’animo all’altro in modo alquanto repentino. Nel lavoro cercate di evitare gli incontri importanti, almeno nella giornata odierna. In amore, invece, potrebbe essere il momento giusto per manifestare i vostri sentimenti.

Leone. Talvolta avete la malsana abitudine di pensare un po’ troppo in grande. Mantenete maggiormente i piedi per terra e non credete di essere invincibili. Date fiducia a poche persone. in amore sono in arrivo delle conferme. Se stavate aspettando una risposta, essa arriverà molto presto.

Vergine. Questi sono mesi molto importanti per i nati sotto questo segno per quanto riguarda l’amore. In questo periodo potreste arrivare a prendere delle decisioni importanti che riguarderanno il vostro futuro. Il lavoro vi sta dando qualche preoccupazione, dovete mantenere la calma.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia. Oggi vi sentite particolarmente energici. Questo potrebbe portarvi a fare molte più cose di quanto il vostro corpo è disposto a sopportare. Per questo motivo, cercate di evitare di sovraccaricarvi troppo, oppure c’è il rischio di un crollo. In amore potete aspirare a meglio, non accontentatevi.

Scorpione. La giornata si prospetta davvero positiva per quanto riguarda i sentimenti. Chi è alla ricerca dell’amore sarà molto favorito in questo periodo, quindi, approfittatene. Se, invece, siete in coppia, concedetevi qualche momento di romanticismo con il partner. Nel lavoro vanno molto bene i liberi professionisti.

Sagittario. Momento un po’ turbolento dal punto di vista del lavoro. Ci sono troppe cose che cominciano a starvi molto strette, pertanto, potreste esplodere da un momento all’altro. In amore, invece, pare che non vi stia bene nulla. Forse dovete solamente fermarvi un attimo e capire cosa volete davvero.

Capricorno. L’Oroscopo del 9 ottobre vi spinge a osare. Se siete innamorati, non nascondetevi dietro un dito e palesate i vostri sentimenti. Anche nel lavoro, se avete delle proposte da fare non esitate. Questo è un transito dotato di grande esuberanza, più sarete ottimisti e più le cose andranno per il verso giusto.

Acquario. Periodo un po’ troppo movimentato per quanto riguarda il lavoro. Gli impegni sono troppi e farete una certa fatica a destreggiarvi tra vita privata e professionale. Ad ogni modo, cercate di mantenere la calma e la lucidità. In amore si prospettano giornate molto passionali.

Pesci. Forse è opportuno rivalutare alcuni aspetti della vostra vita. Sia che si tratti di lavoro, sia di amore, cercate di fare un po’ di chiarezza. In campo professionale fareste bene a ridimensionare un progetto. Non esponetevi troppo, che c’è chi non aspetta altro che un vostro passo falso.