Uomini e Donne, infrante regole anti-Covid, Davide e Beatrice si baciano: “Che senso ha la mascherina?” (VIDEO)

Nel corso della puntata di oggi di Uomini e Donne è andata in onda una scena molto romantica tra Davide e Beatrice. I due ragazzi, infatti, hanno deciso di infrangere le regole anti-Covid scambiandosi un tenero bacio.

L’esterno in questione ha, naturalmente, lasciato senza parole tutti presenti studio, allo stesso tempo, però, sul web ha fatto scatenare il caos Molti telespettatori hanno accusato il programma di non aver rispettato le regole per tutelare i concorrenti dal Coronavirus.

Il bacio tra Beatrice e Davide

L’edizione di quest’anno di Uomini e Donne è molto particolare in quanto sono state apportate delle modifiche al format per consentire il rispetto delle norme anti-Covid. I presenti studio sono tenuti a mantenere un certo distanziamento e i contatti ravvicinati sono consentiti solo se si indossa la mascherina. Nonostante le norme siano ben note a tutti, ormai, nel corso dell’esterna tra Davide e Beatrice, i due protagonisti di Uomini e Donne si sono scambiati un bacio appassionato.

Dopo aver trascorso dei momenti molto intensi insieme, i due si sono avvicinati a tal punto da lasciarsi andare alla passione. La scena ha colpito molto i telespettatori, i quali hanno cominciato a commentare l’accaduto sul web. La pagina Instagram ufficiale del programma ha condiviso il video in questione e ha dato modo ai fan di esprimere la loro opinione. Molti di essi si sono complimentati con la coppia dicendo loro di essere davvero bellissimi insieme. Allo stesso tempo, però, ci sono stati anche commenti molto negativi. (Clicca qui per il video)

Il web contro Uomini e Donne

Alcune persone reputano Beatrice una ragazza troppo immatura per riuscire a conquistare davvero il cuore di Davide. Quest’ultimo, infatti, sembra essere alquanto interessato anche all’esponente del parterre femminile del trono over Roberta Di Padua. Ad ogni modo, tornando a quanto accaduto durante l’esterna tra Davide e Beatrice a Uomini e Donne, molti utenti si sono soffermati sul fatto che tale gesto abbia infranto le norme per ridurre i contagi da Coronavirus.

Alcuni, infatti, hanno accusato il programma di aver messo in pericolo la salute dei protagonisti. Inoltre, se durante le esterne sono concessi dei contatti così ravvicinati, risulta alquanto ridicolo per molti indossare la mascherina quando si è in studio. Per il momento, però, la redazione del programma si è chiusa in un rigoroso silenzio. Nessuno dei vertici ha proferito parola in merito a quanto accaduto.