GF Vip, il fidanzato di Adua lancia una strana iniziativa dopo le confessioni di lei: “Ho sbagliato anche io” (FOTO)

In queste ore, Giuliano Condorelli, fidanzato di Adua Del Vesco, ha deciso di lanciare un’iniziativa social molto bizzarra in seguito alle confessioni fatte dall’attrice nella casa del GF Vip. La ragazza ha ammesso di aver nascosto segreti da quando aveva 18 anni.

Adesso, però, sta sentendo il bisogno di liberarsi di tutto e di tornare a essere, finalmente, Rosalinda (suo nome originale”. Il suo compagno, intanto, ha pubblicato un post sui social alquanto inaspettato. Il ragazzo ha deciso di lanciare un contest sui social per esortare le persone a raccontare i loro errori e segreti.

L’iniziativa del fidanzato di Adua Del Vesco

Mentre nella casa del GF Vip Adua sta continuando a fare confessioni sulla sua vita, il suo fidanzato al di fuori la sta difendendo a spada tratta organizzando un’iniziativa. Il protagonista, infatti, ha pubblicato diversi contenuti in cui ha detto di schierarsi assolutamente dalla parte della sua compagna, la quale ha agito in modo errato in passato solo perché plagiata e “costretta”. In queste ore, però, il giovane ha ideato un’iniziativa social un po’ bizzarra, che molti utenti non hanno compreso.

Giuliano pare stia cavalcando l’onda di quanto stia accadendo nella casa del Grande Fratello Vip per fare pubblicità alla sua fidanzata. Condorelli, infatti, ha lanciato un contest su tutti i social in cui le persone avranno la possibilità di raccontare le proprie esperienze di vita. Chi vuole potrà svelare un suo segreto e un errore commesso in passato. L’hashtag da utilizzare è il seguente: “Ho sbagliato anche io”. (Continua dopo la foto)

Il web non apprezza

In questo modo, Giacomo vuole trasformare tutto quello che è accaduto in un’occasione per creare un’aggregazione social. Le persone interessate, infatti, possono liberarsi dei propri segreti, proprio come ha fatto la Del Vesco durante il reality show. Molti utenti del web, però, non hanno ben compreso il reale motivo che si cela dietro l’iniziativa del fidanzato di Adua.

L’influencer Deianira Marzano è stata la più critica. La donna, infatti, si è scagliata contro il ragazzo accusandolo di essere complice in tutta questa vicenda di menzogne e inganni. Secondo il punto di vista dell’influencer, infatti, quello che ha fatto la sua fidanzata non è solo un errore, ma una vera e propria truffa. Pertanto, il tutto non dovrebbe risolversi con una futile iniziativa social.