Uomini e Donne, anticipazioni puntata di oggi 9 ottobre: rapporto intimo tra Simone e Daniela, poi lui la umilia

Quinto appuntamento settimanale di Uomini e Donne

Continua la programmazione di Uomini e Donne, il popolare dating show presentato da Maria De Filippi, arrivato alla 25esima stagione. Il numeroso pubblico di Canale 5 più tardi, ossia alle 14. 45 avrà modo di vedere il quinto ed ultimo appuntamento settimanale.

Anche in questo caso vedremo il Trono classico e il Trono over assieme. Cosa accadrà in studio? Nel prosieguo dell’articolo troverete tutti gli spoiler dettagli forniti da Il Vicolo delle News.

Daniela e Simone sono stati a letto insieme: imbarazzo in studio

Le anticipazioni della puntata odierna di Uomini e Donne, svelano che in studio accadrà qualcosa di scioccante. Le dame Daniela, Valentina, quest’ultima è colei che ha fatto l’invito in camera al Vivarelli, e un’altra donna si stanno sentendo tutte e tre con Simone. Tra esse quella a cui si è avvicinato di più al cavaliere è la prima. L’uomo si è recato al suo compleanno e le ha fatto una dedica col microfono davanti a tutti i suoi familiari e amici.

Ma non è finita qui, infatti, stando agli spoiler forniti da Il Vicolo delle News l’ha persino baciata pubblicamente. Dopo tale rivelazione accadrà l’inverosimile nello studio del dating show di Maria De Filippi. La verità arriverà solamente dopo varie discussioni e sollecitazioni da parte di lei per fargli confessare tutto. In poche non si sono limitati a baciarsi davanti ai suoi familiari, ma addirittura sono stati anche a letto insieme.

Trono over: momento umiliante per Daniela

Gli spoiler dell’appuntamento odierno di Uomini e Donne, rivelano anche che Simone la lascerà basita confessandole che ormai gli è scesa. A quel punto prenderà la parola lo storico opinionista Gianni Sperti e inizierà ad insinuare che allora è stato il sesso a non piacergli e lui non negherà nulla. Un momento davvero umiliante e vergognoso di trattare una donna. Poi al centro del parterre arriverà Michele con Roberta, Veronica e poi Carlotta davanti a lui.

Il cavaliere è uscito appunto con quest’ultima e c’è stato lo scambio di un bacio e sono stati insieme fino all’alba. Roberta non sapeva nulla di questa situazione e ci rimarrà molto male. Ovviamente Carlotta ci rimarrà male per le parole della donna. Cosa accadrà tra loro? Per saperlo basta guardare la puntata di oggi pomeriggio.