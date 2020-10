Antonella Clerici rimprovera la figlia in diretta: “Sono arrabbiata con Maelle”

Antonella Clerici rimprovera la figlia in diretta

Continua la programmazione di E’ sempre mezzogiorno, il nuovo programma culinario di Rai Uno condotto da Antonella Clerici. E proprio quest’ultima, di recente, in una puntata ha regalato ai telespettatori della prima rete un po’ della sua vita privata. Infatti, oltre a mostrare al pubblico da casa, sempre numeroso, ricette, giochi e consigli in cucina, la professionista lombarda si è sfogata rivelando un retroscena su quello che le è accaduto in mattinata. Ad un certo punto, infatti, la compagna di Vittorio Garrone ha esclamato: “Sono arrabbiata con Maelle oggi”.

Parole che la Clerici ha detto rivolgendosi a Francesca Marsetti, durante la preparazione di una pietanza abbastanza calorica. Infatti, tale ricetta ha fatto ricordare alla Clerici la figlia Maelle, raccontando a quello che è successo prima della diretta. “Fa i bagordi la sera e poi dopo la mattina c’è la scuola… quindi adesso è a casa e sono arrabbiata, lei lo sa”, ha affermato la conduttrice. Ma la Marsetti l’ha tranquillizzata. Ma non è finita qui, andiamo a vedere nello specifico cos’altro è accaduto.

Maelle non è andata a scuola, la Clerici innervosita

In un recente appuntamento di È sempre mezzogiorno, la padrona di casa Antonella Clerici ha rivelato al suo pubblico di essere arrabbiata con Maelle. La figlia, infatti, non si è recata a scuola perchè stanca dopo la serata trascorsa.

La professionista Rai ha detto anche che la ragazzina le ha risposto in modo ruffiano, ovvero che in questo modo avrà la possibilità di guardarla in televisione. “E ma non sei mai contenta!”, ha esclamato Francesca Marsetti. A quel punto la diretta interessata ha replicato così: “E sì non sono mai contenta”.

Francesca Marsetti cerca fidanzato

Dopo aver effettuato un’altra ricetta, a È sempre mezzogiorno Antonella Clerici ha cercato di sistemare la sua ospite Francesca Marsetti che ha ammesso in diretta di essere ancora single. A quanto pare la cuoca avrebbe buttato l’occhio su gli altri chef della programma culinario di Rai Uno, ma la conduttrice lombarda l’ha ripresa dicendo: “Ma sono un po’ fuori età loro!”.

Quindi la compagna di Vittorio Garrone e madre di Maelle le ha proposto una serie di attori famosi, ma la donna ha preferito la genuinità del fattore Alfio presente in studio.