Adua Del Vesco vuota il sacco e chiede scusa a Tommaso Zorzi: “Ho detto delle bugie, ma perché ho sofferto tanto”

Adua Del Vesco vuota il sacco

Dopo una serie di frecciatine, scontri e accuse reciproche, al momento sembra essere calato il sereno nel rapporto tra Adua Del Vesco e Tommaso Zorzi. Qualche ora fa la giovane attrice messinese ha ammesso di aver detto delle grosse bugie sul loro incontro in albergo.

Ma il noto influencer meneghino l’ha rimproverata davanti alle telecamere: “Tu però ammetti sempre un pezzo alla volta. Prima non ci eravamo mai visti, poi non abbiamo mai parlato, adesso ci siamo visti e abbiamo parlato“. A quel punto, tra le lacrime la ragazza ha chiesto scusa al compagno d’avventura al Grande Fratello Vip 5.

L’attrice messinese chiede scusa a Tommaso Zorzi

Adua Del Vesco e Tommaso Zorzi nelle ultime ore hanno avuto un confronto. Con le lacrime agli occhi, l’attrice siciliana ha detto: “Io ti posso chiedere scusa che ho detto che non ci eravamo visti. Sono passata da bugiarda patologica ormai, io sono una persona sensibile”. La ragazza ha ammesso di essere in una situazione difficile perché era in diretta in prima serata su Canale 5. Se avrebbe avrebbe avuto un piano si sarebbe comportata diversamente.

“Ho detto una bugia sul fatto che non ci eravamo visti e parlati. Tu mi hai chiesto chi conoscevo e ti ho detto che conoscevo Massimiliano. Mi hai chiesto se stavamo insieme e io ti ho detto di sì. Chiudiamo questa storia, ti giuro, te ne prego nei confronti di Massimiliano è giusto così”, ha asserito la concorrente del Grande Fratello Vip 5.

Confronto tra i due concorrenti del GF Vip 5

Ma non è finita qui, infatti Adua Del Vesco ha ammesso di aver fatto degli errori, ma conosce Massimiliano Morra da tanti anni. “Tommaso ti prego di capirmi, ti chiedo scusa se ho detto che non ci eravamo incontrati. Facciamolo per lui, chiudiamo questa storia adesso e non voglio più tirarlo in mezzo, perché sta subendo di tutto ed è una cosa indelicata. Ammetto i miei errori, tutti sbagliamo, ma non sono una bugiarda patologica. Quello che sto subendo è davvero pesante. Io la voglio stoppare qui perché non sto bene”, ha affermato l’attrice messinese.

Poi ha detto per quale ragione ha confessato la verità, ovvero perché tanto sapeva che sarebbe uscito, perché non sa fingere. Il confronto tra i due si è concluso con questo botta e risposta. “Secondo te senza le storie finte con Garko saresti qui dentro al GF Vip?”, ha domandato Tommaso,. Lei piangendo ha risposto: “Sì secondo me ci sarei perché comunque io ho fatto tante fiction“.