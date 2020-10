Adua Del Vesco svela al GF Vip cosa ha avuto in cambio delle sue bugie: “Ho ingannato anche le mie amiche” (VIDEO)

Ieri sera, nella casa del GF Vip c’è stato un lungo chiarimento tra Adua Del Vesco e Tommaso Zorzi. In tale occasione, l’attrice ha ammesso le sue colpe raccontando cosa si sia realmente detta con l’influencer in albergo.

Dopo aver affrontato la questione, però, la ragazza si è anche soffermata sul tornaconto personale che ha ottenuto nel raccontare tutte queste bugie da circa dieci anni. Stando a quanto emerso, il prezzo da pagare è stato molto più alto di quanto guadagnato.

Il tornaconto di Adua Del Vesco

Durante il chiarimento tra Tommaso Zorzi e Adua Del Vesco al GF Vip, l’influencer ha chiesto alla sua interlocutrice cosa avesse guadagnato da questa storia per raccontare tutte queste bugie. In molti, infatti, hanno ritenuto che alla ragazza avesse fatto molto comodo inscenare finti flirt in quanto, in questo modo, ha avuto tanta visibilità, copertine, lavori e soldi. A quanto pare, però, le cose non sembrano stare esattamente in questo modo.

Adua ha esordito dicendo di non aver guadagnato un bel niente da tutto questo, ma di aver solo sofferto moltissimo. L’unica cosa ottenuta è stata solo un po’ di pubblicità. A quel punto, però, l’ha interrotta Tommaso, il quale le ha chiesto se, secondo lei, sarebbe ugualmente entrata nella casa del Grande Fratello se non fosse stata conosciuta per la storia con Garko e Morra. Lei ha detto di si in quanto sa fare molte cose ed è molto dispiaciuta per essere conosciuta solo per essere la “fidanzata di”. (Clicca qui per il video)

Le ammissioni dell’attrice al GF Vip

Nel corso del duro sfogo, poi, Adua Del Vesco ha ammesso dinanzi le telecamere del GF Vip di aver parlato di Massimiliano durante l’incontro in albergo con Tommaso. Ad ogni modo, ha chiesto di non parlare più della vicenda in quanto è una cosa che le genera molto dolore. In passato ha sofferto tanto a causa di tutta questa situazione. Ad un certo punto della sua vita, infatti, si è trovata a mentire alle persone care.

Gli unici individui che erano a conoscenza della verità erano i suoi genitori e, naturalmente, i diretti interessati. Nel suo paese, invece, tutti credevano alle menzogne raccontate dai giornali. Inoltre, la ragazza ha spiegato di essere stata costretta a mentire anche alle sue migliori amiche, le quali erano convinte che lei avesse avuto una storia con Garko.