Il dramma di Sandra Milo che lavora a 87 anni: “Devo aiutare i miei figli…”

Sandra Milo costretta a lavorare nonostante la sua età avanzata

In una recentissima intervista, Sandra Milo parlando con un giornalista ha svelato per quale ragione, nonostante i suoi 87 anni divinamente portati bene, continuerebbe ad accettare delle proposte di lavoro.

La nota attrice che la scorsa estate è stata un’inviata speciale con la figlia a La vita in diretta, ha anche parlato dei problemi legati alla sua professione durante l’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa ha dichiarato la donna è cosa le è successo la scorsa primavera.

I due figli sono disoccupati, lei lavora per tutti e tre

Sandra Milo senza giri di parole ha confessato che continuerebbe ad accettare delle proposte professionali per aiutare la sua famiglia, nello specifico i suoi due figli Ciro e Azzurra, che purtroppo al momento sono rimasti senza lavoro. La nota attrice aveva in progetto alcuni lavori ma purtroppo sono saltati a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19.

A tal proposito, lei stessa ha manifestato il suo pensiero affinché l’attuale Esecutivo tutelasse maggiormente tutti coloro che fanno parte del mondo dello spettacolo. “Ho bisogno di lavorare per mantenere i miei figli, Azzurra e Ciro, che sono disoccupati. Lui ha anche un bambino, il mio nipotino Flavio, di 7 anni, e anche mia nuora Vanessa è senza lavoro. Quindi io devo lavorare per aiutare. E poi se devo fare una cosa non sto lì a riflettere più di tanto: è il pensiero che mi affatica”, ha dichiarato l’ex inviata de La vita in diretta.

L’appello di Sandra Milo all’attuale Governo

La scorsa primavera Sandra Milo si era incatenata difronte alla sede del Governo chiedendo al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte di ascoltare le sue richieste. In quell’occasione la nota attrice aveva fatto lo sciopero della fame causandole anche un malore. Per tale ragione la professionista era stata costretta all’assoluto riposo.

Sui suoi canali social, come gran parte dei personaggi dello spettacolo, la donna ha provato più volte a sensibilizzare tutti coloro che la seguono per quanto riguarda il settore dei lavoratori vip, colpiti dalla pandemia di Coronavirus. “A causa del Covid-19 è saltato tutto. Avevo anche un film da girare e non l’ho potuto fare a causa dell’emergenza sanitaria”, ha dichiarato la Milo.