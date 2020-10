GF VIP, Andrea Zelletta nella bufera per le frasi volgari sulle donne: “Vieni qua, vedi il pise…” (VIDEO)

In queste ore, il concorrente del GF Vip, Andrea Zelletta, è finito al centro di una bufera per aver pronunciato alcune frasi poco carine nei confronti delle donne. Nello specifico, Il ragazzo ha fatto delle allusioni sessuali che sono state poco gradite dal popolo del web.

In molti, infatti, si sono riversati su Twitter per scagliarsi contro il concorrente, il quale si sta rivelando una persona ben diversa da quello che sembrava in principio. Quello che, tuttavia, sta generando maggiori sospetti e il fatto che la sua fidanzata Natalia sembra essersi chiusa in un rigoroso silenzio.

Le frasi poco carine di Andrea Zelletta

Nel corso della giornata di ieri i concorrenti del GF Vip si sono ritrovati in giardino per fare una chiacchierata molto interessante a cui ha partecipato anche Andrea Zelletta. Il tema della conversazione riguardava il modo in cui determinati uomini fanno sentire le donne più adulte. In particolar modo Matilde e Stefania hanno detto che spesso gli uomini le fanno sentire mamme e non donne. Durante la chiacchierata, però, si è intromesso Andrea, il quale si è reso protagonista di frasi un po’ troppo volgari.

In particolar modo, l’ex tronista di Uomini e Donne ha esortato le due protagoniste ad avvicinarsi a lui per sentirsi più donne possibile. Il ragazzo, inoltre, ha fatto anche delle allusioni alle sue parti intime. Le sue espressioni colorite hanno lasciato esterrefatti un po’ tutti i presenti. Nessuno di loro, infatti, gli ha dato corda e tutti sono passati oltre le espressioni del protagonista. (Continua dopo il video)

Madonna che schifo, che viscidume d'uomo.

"TUTTE LE MAMME QUI, VENITE VENITE ALTRO CHE MAMME.. VI FACCIAMO DIVENTARE GIOVANI DI NUOVO… VEDI IL PISELLO"

Zozzo. #GFVIP pic.twitter.com/yAqO3easZl — Principino delle vipere.🐍 (@nelnomedeltrash) October 8, 2020

I commenti dei telespettatori del GF Vip

Ad ogni modo, se in casa i concorrenti hanno fatto finta di nulla, lo stesso non può dirsi per quanto si sta verificando sul web. Queste dichiarazioni, infatti, non sono passate certamente inosservata e molti utenti si sono scagliati contro il ragazzo accusandolo di essere davvero volgare e poco galante. Moltissimi telespettatori sono andati su Twitter per commentare quanto accaduto in modo parecchio schifato.

Tra i commenti c’è chi ha detto che Andrea Zelletta sta finalmente facendo venire a galla la sua natura in questa esperienza al GF Vip. La maggior parte delle persone, però, sta cercando di capire cosa pensi Natalia Paragoni di tutto questo. La ragazza, però, nonostante sia alquanto nota per i suoi attacchi di gelosia, si è semplicemente limitata a pubblicare una foto del suo compagno dicendo: “Amore mio”.