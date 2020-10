Uomini e Donne, Alessia Messina potrebbe essere la nuova tronista: le ipotesi e le confessioni inedite su Balotelli

Alessia Messina è stata conosciuta dal pubblico di Uomini e Donne per essere stata la corteggiatrice, e poi la scelta, di Amedeo Andreozzi. La storia tra i due, però, è durata poco al di fuori del piccolo schermo. Per diverso tempo, la ragazza è finita nel dimenticatoio, ma nelle ultime settimane è tornata in auge a causa di un flirt con Mario Balotelli.

Il magazine del talk show di Maria De Filippi l’ha raggiunta per farle qualche domanda in merito alla presunta relazione con il calciatore e alla sua vita sentimentale. Secondo le talpine de Il Vicolo della news, la ragazza potrebbe essere la nuova tronista del programma di Canale 5.

Le supposizioni su Alessia Messina nuova tronista a Uomini e Donne

Come tutti i telespettatori del talk show pomeridiano di Canale 5 sapranno, Jessica si è resa protagonista di una scelta prematura, pertanto, si è alla ricerca di una nuova tronista. Secondo molti, la candidata ideale per ricoprire questo ruolo a Uomini e Donne è Alessia Messina. La ragazza fu protagonista di una scelta davvero molto emozionante, che ancora oggi fa sognare molte persone.

La storia con Amedeo, però, è volta al termine e adesso i due non hanno più nessun contatto. L’unica cosa che sa è che pare si sia fidanzato. Nel corso dell’intervista con il magazine del programma, la protagonista è tornata a parlare della sua esperienza ed ha lasciato intendere di non disdegnare affatto l’idea di tornare nel talk.

Le dichiarazioni su Mario Balotelli

In questo periodo il suo nome è su molte riviste di gossip in quanto associata ad un flirt con Balotelli. Quest’ultimo, però, ha sempre negato di aver avuto una storia con l’ex corteggiatrice. Lei, in tutta risposta, ha pubblicato anche delle conversazioni per dimostrare l’effettiva esistenza di un rapporto tra loro. Ad ogni modo, la ragazza ha ammesso di non voler più parlare della vicenda per non dare importanza ad una persona che non merita affatto il suo tempo.

Adesso è ancora single ed è alla ricerca dell’anima gemella. Dato che a Uomini e Donne si è liberato un posto, in molti hanno pensato che Alessia Messina possa essere la predestinata ideale per ricoprire questo ruolo. Nel corso dell’intervista, però, non è stata palesata la vicenda, ma il fatto che la redazione del programma abbia deciso di intervistare proprio lei è probabile che sia un segnale.