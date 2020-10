Uomini e Donne: Carlo Pietropoli e Cecilia Zagarrigo si sono lasciati, l’annuncio dell’ex corteggiatrice in lacrime

Anche Carlo e Cecilia non hanno resistito fuori dallo studio di Maria De Filippi. L’ex corteggiatrice ha annunciato la rottura sui social

Uomini e Donne: Carlo e Cecilia si sono lasciati

Abbiamo conosciuto Cecilia Zagarrigo e Carlo Pietropoli a Uomini e Donne. Lei ha corteggiato Oscar Branzani e Luca Onestini senza risultati. Poi, ha partecipato a Temptation Island Vip in cui ha stretto un’amicizia particolare con Stefano Macchi, fidanzato di Anna Pettinelli.

Alla fine è tornata a Uomini e Donne per corteggiare Carlo. Quest’ultimo non ha avuto la possibilità di concludere come si deve il percorso da tronista a causa del lockdown.

Tuttavia, nelle settimane di stop del programma lui ha sempre pensato a Cecilia e per questo motivo ha deciso di sceglierla. I primi tempi sono stati molto felici per la coppia, tanto che avevano deciso di trascorrere l’estate insieme a Jesolo. Qualcosa però non ha funzionato. Da tempo la coppia non si faceva più vedere sui social preoccupando i fan. Infatti, Cecilia ha appena annunciato la rottura.

Cecilia in lacrime sui social: ‘L’amore non c’era da parte di entrambi’

Ieri sera Cecilia, dopo settimane di silenzio, ha deciso di parlare apertamente. La storia con Carlo è finita. Dopo un periodo di crisi sono arrivati insieme ad una conclusione senza rabbia e rancore, ha assicurato l’ex corteggiatrice. Ha precisato che Carlo è una persona molto importante per lei perchè in questo ultimo anno hanno affrontato tante cose insieme.

Tuttavia, ha detto che era stanca di essere quella donna che non si sente amata abbastanza. L’amore non c’era da parte di entrambi ma Cecilia ha detto che non ne fa una colpa a Carlo. Succede. Anche se, inevitabilmente, Cecilia era lo stesso molto triste nel comunicare la fine della sua storia. Che cosa ne pensate di questo epilogo?

Uomini e Donne: formula mista

Dopo il lockdown sono cambiate tante cose a Uomini e Donne. Mentre alcune coppie resistono (come Sara e Sonny) e altre no (come Carlo e Cecilia), Maria De Filippi ha deciso di attuare la formula mista. Il trono classico e il trono over si sono mescolati e questo inevitabilmente ha permesso ad alcuni cavalieri del trono over di interessarsi a ragazze del trono classico e viceversa. Il pubblico sembra apprezzare questa nuova modalità.